Защитник «Брюгге» Силла перейдёт в «Страсбур»

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вчера, 12:49

Защитник «Брюгге» подпишет контракт с «Страсбуром». Сумма трансфера составит 20 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в качестве бонусов. Это станет рекордным трансфером для «Страсбура». Выплата будет осуществляться двумя частями, 10 миллионов евро сейчас и 10 миллионов евро в 2024 году. «Брюгге» получит 10% от перепродажи игрока.

В минувшем сезоне Силла провёл 27 матчей, набрал 2 балла по системе «гол+пас» (1 гол и 1 ассист) и получил 13 карточек (12 жёлтых и 1 красную).

Сообщается, что подписанию 20-летнего центрального защитника в «Страсбур» поспособствовал «Челси».