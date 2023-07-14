«Штутгарт» хочет подписать Нюбеля

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вчера, 15:01

Вратарь «Баварии» входит в сферу интересов «Штутгарта». В четверг немец прилетал в Штутгарт и встречался с руководством клуба.

Камнем преткновения в переговорах являются условия трансфера. «Штутгарт» хочет взять 26-летнего голкипера в аренду на сезон с опцией выкупа. «Бавария» готова рассмотреть только продажу игрока.

В минувшем сезоне, выступая за «Монако» на правах аренды, Нюбель сыграл 48 матчей и пропустил 75 мячей, при этом 10 матчей сыграв на ноль.