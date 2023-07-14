«Штутгарт» хочет подписать Нюбеля

Вратарь «Баварии» Александер Нюбель входит в сферу интересов «Штутгарта». В четверг немец прилетал в Штутгарт и встречался с руководством клуба.
Камнем преткновения в переговорах являются условия трансфера. «Штутгарт» хочет взять 26-летнего голкипера в аренду на сезон с опцией выкупа. «Бавария» готова рассмотреть только продажу игрока.
В минувшем сезоне, выступая за «Монако» на правах аренды, Нюбель сыграл 48 матчей и пропустил 75 мячей, при этом 10 матчей сыграв на ноль.
Переход в Штутгарт вполне нормальный вариант продолжения карьеры, можно было бы попробовать еще в Байер перейти,там Градецкий уже в возрасте, так что его можно "подсидеть"....
Переход в Штутгарт вполне нормальный вариант продолжения карьеры, можно было бы попробовать еще в Байер перейти,там Градецкий уже в возрасте, так что его можно "подсидеть"....