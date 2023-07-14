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«Штутгарт» хочет подписать Нюбеля

вчера, 15:01

Вратарь «Баварии» Александер Нюбель входит в сферу интересов «Штутгарта». В четверг немец прилетал в Штутгарт и встречался с руководством клуба.

Камнем преткновения в переговорах являются условия трансфера. «Штутгарт» хочет взять 26-летнего голкипера в аренду на сезон с опцией выкупа. «Бавария» готова рассмотреть только продажу игрока.

В минувшем сезоне, выступая за «Монако» на правах аренды, Нюбель сыграл 48 матчей и пропустил 75 мячей, при этом 10 матчей сыграв на ноль.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:12
Загубил свою карьеру переходом в Баварию! Да, Бавария это огромный клуб, сильнейши в стране, и возможно каждый немецкий игрок мечтает там поиграть, но куда он шел при живом то Нойере?! Играл в Шальке, развивался, и не устоял перед Баварией......
Переход в Штутгарт вполне нормальный вариант продолжения карьеры, можно было бы попробовать еще в Байер перейти,там Градецкий уже в возрасте, так что его можно "подсидеть"....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:34
Похоже весьма дырявый вратарь за свою стоимость.
Гость
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