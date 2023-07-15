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«Ливерпуль» разрешил Фабиньо перейти в «Аль-Иттихад»

вчера, 14:42

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо получил разрешение от клуба на переход в «Аль-Иттихад».

По этой причине бразилец не отправился с мерсисайдцами на тренировочный сбор в Германию. Сумма трансфера игрока в саудовский клуб составит 40 млн фунтов.

Капитан «красных» Джордан Хендерсон вошёл в заявку команды на сбор, «Аль-Иттифак» ещё не делал предложения по футболисту.

Также «Ливерпуль» претендует на Ромео Лавию из «Саутгемптона», Калвина Филлипса из «Манчестер Сити», Райана Гравенберха из «Баварии» и Софьяна Амрабата из «Фиорентины».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:36
Арабам все продают игроков с удовольствием.
labasy
labasy
вчера в 17:10
Надо Лавию или Амрабат купит за эти деньги, Ливеру нужен еще один опорник или правый защитник, Павара заберите он как раз 40лямов стоит
Сварожич
Сварожич
вчера в 15:48
Наверное и правильно сделали... 40 лямов на дороге не валяются... и можно на эти деньги кого то приобрести.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:01
Хорошо когда разрешают, а не начинают нервы мотать!
Гость
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