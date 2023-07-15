«Ливерпуль» разрешил Фабиньо перейти в «Аль-Иттихад»

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вчера, 14:42

Полузащитник «Ливерпуля» получил разрешение от клуба на переход в «Аль-Иттихад».

По этой причине бразилец не отправился с мерсисайдцами на тренировочный сбор в Германию. Сумма трансфера игрока в саудовский клуб составит 40 млн фунтов.

Капитан «красных» Джордан Хендерсон вошёл в заявку команды на сбор, «Аль-Иттифак» ещё не делал предложения по футболисту.

Также «Ливерпуль» претендует на Ромео Лавию из «Саутгемптона», Калвина Филлипса из «Манчестер Сити», Райана Гравенберха из «Баварии» и Софьяна Амрабата из «Фиорентины».