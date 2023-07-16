Марио Фернандес определился с игровым номером в «Зените»

Защитник Марио Фернандес не будет выступать в «Зените» под 2-м номером.
Футболист играл под 2-м номером в ЦСКА и сборной России, однако в питерском клубе этот номер занят Дмитрием Чистяковым.
Поэтому Фернандес принял решение взять 6-й номер.
Защитник Марио Фернандес не будет выступать в «Зените» под 2-м номером.
Футболист играл под 2-м номером в ЦСКА и сборной России, однако в питерском клубе этот номер занят Дмитрием Чистяковым.
Поэтому Фернандес принял решение взять 6-й номер.
Против системы не попрешь, потому-что сам повязан в ней.
Против системы не попрешь, потому-что сам повязан в ней.