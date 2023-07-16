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Марио Фернандес определился с игровым номером в «Зените»

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abuefftagir
abuefftagir
сегодня в 07:52
С ним поступили человечно,отпустили так,ну скажем отдохнуть, ну вернись в ЦСКА, куда ты идёшь, где твоя совесть, честь. Уверен ему предложили контракт ещё в ЦСКА, он вот такой номер кинул. Одним словом Шлюба...мне как-то без разницы, я болел СПАРТАКА..
112910415
112910415
сегодня в 05:59
новый феерический период ..... )
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 02:21, ред.
Ничего. Перебесется и успокоится. Это не Уткин, или Веллитон, которым угрозой карьеру сломали).
Против системы не попрешь, потому-что сам повязан в ней.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:16
Смешно, когда "Кузьмичи" наезжают она ребенка🤔.
sova147
sova147
вчера в 23:12
Значит второй номер не уступили, это первое препятствие в новой команде..
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:34
Весьма гниленький переход. Ничего хорошего не будет ни зениту ни игроку.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:34
Это ещё Марио не заговорил, у него явно конфликт с Гинером
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:26
Отчего же? 6-й, или шестёрка имеет и прямой и переносный смысл. Шестерка она и в Африке Шестерка
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:57
Какой бы не взял, лишь бы не косячил...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:37
3.14 тебе подойдёт лучше !(
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:37
Видимо,теперь это тоже входит в контрактное обязательство сторон.
Гость
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