Марио Фернандес определился с игровым номером в «Зените»

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вчера, 21:23

Защитник не будет выступать в «Зените» под 2-м номером.

Футболист играл под 2-м номером в ЦСКА и сборной России, однако в питерском клубе этот номер занят .

Поэтому Фернандес принял решение взять 6-й номер.