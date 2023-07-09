Кураньи посетил базу «Динамо» в Новогорске

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи посетил базу команды в Новогорске.
Немец примет участие во втором матче Братского кубка с ЦСКА. Экс-футболист сообщил, что выйдет на поле только на 30 секунд из-за травмы колена.
Кураньи играл за москвичей с 2010 по 2015 год, проведя за это время 123 матча, а также отметившись 50 голами.
Вчера «бело-голубые» одержали победу в первой игре со счётом 5:0 (2 гола команде засчитали после победы в пенальти-челленджах) на «ВЭБ-Арене». Ответная игра состоится сегодня, 9 июля, на домашнем стадионе динамовцев. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени. Этот поединок также пройдёт в формате трёх таймов по 30 минут.
Когда начнет стабильно соответствовать? Я думаю и очень надеюсь уже в этом сезоне. Надо только состав немного подукомплектовать - усилить атаку, укрепить защиту, ну и в полузащиту, неплохо было бы кого-нибудь из мыслящих футболистов.
Конечно, вратарская линия у нас- не самая надежная. Вот вчера, мяч висит над вратарской, а Шунин, вместо того чтобы выйти на мяч смотрит на него испуганными глазами. Так и хотелось ему крикнуть: "Антон- это вратарская, ты в ней хрустальный- иди на мяч, никого не бойся"!!!
Чем, Л.И.Яшин был хорош - он был хозяином не только во вратарской, но и во всей штрафной!!! А сейчас, вратари стоят как вкопанные на ленточке и ждут, пока защита сыграет. Не знаю почему, но в меня вселяет уверенность наша игра, пусть даже еще сырая, неотшлифованная в полной мере. Ну, всему своё время, как сказал мудрый Соломон...
Когда начнет стабильно соответствовать? Я думаю и очень надеюсь уже в этом сезоне. Надо только состав немного подукомплектовать - усилить атаку, укрепить защиту, ну и в полузащиту, неплохо было бы кого-нибудь из мыслящих футболистов.
Конечно, вратарская линия у нас- не самая надежная. Вот вчера, мяч висит над вратарской, а Шунин, вместо того чтобы выйти на мяч смотрит на него испуганными глазами. Так и хотелось ему крикнуть: "Антон- это вратарская, ты в ней хрустальный- иди на мяч, никого не бойся"!!!
Чем, Л.И.Яшин был хорош - он был хозяином не только во вратарской, но и во всей штрафной!!! А сейчас, вратари стоят как вкопанные на ленточке и ждут, пока защита сыграет. Не знаю почему, но в меня вселяет уверенность наша игра, пусть даже еще сырая, неотшлифованная в полной мере. Ну, всему своё время, как сказал мудрый Соломон...