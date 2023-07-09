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Кураньи посетил базу «Динамо» в Новогорске

вчера, 12:40
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Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи посетил базу команды в Новогорске.

Немец примет участие во втором матче Братского кубка с ЦСКА. Экс-футболист сообщил, что выйдет на поле только на 30 секунд из-за травмы колена.

Кураньи играл за москвичей с 2010 по 2015 год, проведя за это время 123 матча, а также отметившись 50 голами.

Вчера «бело-голубые» одержали победу в первой игре со счётом 5:0 (2 гола команде засчитали после победы в пенальти-челленджах) на «ВЭБ-Арене». Ответная игра состоится сегодня, 9 июля, на домашнем стадионе динамовцев. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени. Этот поединок также пройдёт в формате трёх таймов по 30 минут.

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Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 15:56
Обязательно посмотрю этот матч и 30 секунд на него...:)))
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:36, ред.
Я вспоминаю, когда к вам пришел Халк, кто-то из динамовских болельщиков сказал: "Ну всё, чемпионат можно закрывать- Зенит чемпион".
Халк и Кура- разные футболисты, разный уровень, разный класс!!! Их даже неприлично сравнивать. Я уже писал, неоднократно, что Кураньи- статичный, позиционный форвард- очень зависимый и даже, я сказал бы, несколько ленивый.

И совсем другое дело Халк, который мог обыграть, продавить, проломить любую защиту соперника!!! Вспомнился гол в ворота ЦСКА, когда Халк, на скорости обыграл нескольких армейцев и вколотил мяч в девятку, после чего Питер победил-2:1 и стал чемпионом России.

Кроме того, я часто привожу примеры с личными качествами Кевина. Про игру в Штутгарте, где ДИНАМО проиграло, я уже писал вчера. А вот еще один случай- некрасящий Кураньи. Случилось это в то время, когда Кевин еще играл в Штутгарте. После игры, уходя с поля, кто-то из болельщиков крикнул ему, что-то неприятное. Кевин, тут же схватил бутылку с водой и швырнул в обидчика...

На ZDF, потом, часто крутили этот момент- он вызвал много разговоров... Кстати, лет 15 назад, я совершенно случайно, в Штутгарте познакомился с кузеном Кевина, на улице. Знакомство длилось недолго, но мне было приятно, все-таки родственник известного футболиста!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:18
А Халку в то время никто не ассистировал...он сам по себе отличный футболист....
А Кассьерре сейчас лучшие игроки Лиги ассестируют....толку ноль...
Я к чему....хороший нап....с любым окружением - хороший нап....
adekvat
adekvat
вчера в 14:17
Молодец не боится осуждений.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:03, ред.
Приветище и Салютище, Ваня!!!

Когда начнет стабильно соответствовать? Я думаю и очень надеюсь уже в этом сезоне. Надо только состав немного подукомплектовать - усилить атаку, укрепить защиту, ну и в полузащиту, неплохо было бы кого-нибудь из мыслящих футболистов.

Конечно, вратарская линия у нас- не самая надежная. Вот вчера, мяч висит над вратарской, а Шунин, вместо того чтобы выйти на мяч смотрит на него испуганными глазами. Так и хотелось ему крикнуть: "Антон- это вратарская, ты в ней хрустальный- иди на мяч, никого не бойся"!!!

Чем, Л.И.Яшин был хорош - он был хозяином не только во вратарской, но и во всей штрафной!!! А сейчас, вратари стоят как вкопанные на ленточке и ждут, пока защита сыграет. Не знаю почему, но в меня вселяет уверенность наша игра, пусть даже еще сырая, неотшлифованная в полной мере. Ну, всему своё время, как сказал мудрый Соломон...
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:37
Посмотрел ролик, и поймал себя на мысли, что освещение приезда Кураньи это ещё и повод показать базу фк Динамо. Думаю, что и у остальных московских клубов РПЛ, а так же в Питере и Краснодаре условия у футболистов не хуже. И если уж повидавший многое Кураньи в восторге от увиденного, ни чем не уступающему уровню европейским стандартам, то у меня возникает вопрос, когда же уже наконец-то и игра наших футболистов начнёт стабильно соответствовать лидерам РПЛ, не говоря уже про евроуровень? Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:30
Не надейтесь. Кура играл, когда ему классно ассистировали Ворона и Семшов. А кто помогает Смолову? Сейчас в ДИНАМО и близко нет равных Воронину и Семшову. Ну и команда, тогда была другая- с надежной защитой в лице Лео Фернандеса, (прошу не путать с нынешним).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:22
Надеюсь этот классный игрок за 30 отведённых секунд забьёт столько же сколько Смолов с игры за полгода...т.е.1 гол....
Capral
Capral ответ hаrut (раскрыть)
вчера в 12:56
В качестве кого?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:50
Теперь ты в чёрном списке,как и Думбия.Не видать вам золотых пляжей Окраины.
hаrut
hаrut
вчера в 12:48
А почему бы ему не предложить в Динамо работу в тренерском штабе?
shlomo
shlomo
вчера в 12:42
Эх были времена когда он зажигал на поле...
Гость
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