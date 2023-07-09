Кураньи посетил базу «Динамо» в Новогорске

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вчера, 12:40

Бывший нападающий «Динамо» посетил базу команды в Новогорске.

Немец примет участие во втором матче Братского кубка с ЦСКА . Экс-футболист сообщил, что выйдет на поле только на 30 секунд из-за травмы колена.

Кураньи играл за москвичей с 2010 по 2015 год, проведя за это время 123 матча, а также отметившись 50 голами.