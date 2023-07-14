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Ялтинский «Рубин» отказался от участия в Кубке России в сезоне 2023/24

вчера, 16:59

«Рубин» из Ялты не будет участвовать в предстоящем сезоне Кубка России. Об этом сообщил президент клуба Кирилл Шапошников.

Футбольный клуб «Рубин» из Ялты отказался от участия в Кубке России. В клубе решили сконцентрироваться на игре во Второй лиге. 6 июня клуб прошёл аттестацию для участия в Футбольной национальной лиге, выступать сразу в двух турнирах считаем сложным финансово и организационно.

«Рубин» и «Севастополь» сыграют в сезоне 2023/24 Второй лиги. Команды примут участие в группе 1 дивизиона «Б».

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Ironigor
Ironigor
вчера в 17:03
Может быть это и правильный ход со стороны руководства клуба.
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