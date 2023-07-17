Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Хын-Мин Сон высказался о возможном переходе в чемпионат Саудовской Аравии

вчера, 13:53

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон ответил на вопрос о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии.

Если бы я хотел перейти туда, то это бы уже произошло!

Прошлый сезон был ужасным. В этом сезоне я хочу показать болельщикам того Сона, которого они знают.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиОбамеянг договорился с «Марселем» о переходе
Сегодня, 00:58
Слухи«Интер» готов предложить «Атлетико» 15 млн евро за Морату
Сегодня, 00:50
СлухиФернандеш отклонил предложения из Саудовской Аравии
Вчера, 20:38
СлухиАмпаду станет игроком «Лидса»
Вчера, 16:34
СлухиЗащитник «Севильи» попал в сферу интересов клуба из Саудовской Аравии
Вчера, 15:53
Агент Осимхена высказался о слухах на тему ухода Виктора из «Наполи»
Вчера, 14:50
Сортировать
Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 14:48
Вряд ли интерес будет быстро поетрян.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 14:44, ред.
Ну дорогой кореец!!! В Тоттенхэме по сути все сезоны ужасны, делал бы ты ноги пока в цене!

Тут проблема не в игроках, а в бездарном ,в футбольном плане руководстве!! Леви уникален, как финансовый директор, при нем клуб расцвел,обрел мощь финансовую, но вот футбольные решения, они просто, мягко написать, никакие, его решения - это ужас!

Был Почетино, но это скорее случайное решение, и то до конца не сделаный проект, если так можно выразиться. Леви стороник топовых тренеров,но на деле он им вообще, можно сказать, не дает времени, да и ресурсов особо, вот и получается такая игра лондонцев.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:33
Если вовремя туда не уйти, то потом могут и не позвать.
hаrut
hаrut
вчера в 14:15
Посмотрим что ты покажешь в новом сезоне....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:11
А зачем он тогда саудитом, если сезон был ужасным...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 