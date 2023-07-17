Хын-Мин Сон высказался о возможном переходе в чемпионат Саудовской Аравии

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон ответил на вопрос о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии.
Если бы я хотел перейти туда, то это бы уже произошло!
Прошлый сезон был ужасным. В этом сезоне я хочу показать болельщикам того Сона, которого они знают.
Тут проблема не в игроках, а в бездарном ,в футбольном плане руководстве!! Леви уникален, как финансовый директор, при нем клуб расцвел,обрел мощь финансовую, но вот футбольные решения, они просто, мягко написать, никакие, его решения - это ужас!
Был Почетино, но это скорее случайное решение, и то до конца не сделаный проект, если так можно выразиться. Леви стороник топовых тренеров,но на деле он им вообще, можно сказать, не дает времени, да и ресурсов особо, вот и получается такая игра лондонцев.
Тут проблема не в игроках, а в бездарном ,в футбольном плане руководстве!! Леви уникален, как финансовый директор, при нем клуб расцвел,обрел мощь финансовую, но вот футбольные решения, они просто, мягко написать, никакие, его решения - это ужас!
Был Почетино, но это скорее случайное решение, и то до конца не сделаный проект, если так можно выразиться. Леви стороник топовых тренеров,но на деле он им вообще, можно сказать, не дает времени, да и ресурсов особо, вот и получается такая игра лондонцев.