Хын-Мин Сон высказался о возможном переходе в чемпионат Саудовской Аравии

Нападающий «Тоттенхэма» ответил на вопрос о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии.

Если бы я хотел перейти туда, то это бы уже произошло!

Прошлый сезон был ужасным. В этом сезоне я хочу показать болельщикам того Сона, которого они знают.