Тренер «Зенита» оценил форму Марио Фернандеса

Тренер «Зенита» высказался о текущей физической форме защитника , который в ближайшее время перейдет в коллектив с берегов Невы.

В какой форме Марио? Давайте подождем, пока клуб объявит о подписании контракта. Но могу сказать, что Марио в Санкт-Петербурге я уже видел. Новости про лишний вес — просто смешно. Даже не могу слова подобрать.

Фернандес — один из сильнейших российских футболистов, он это доказал всем. Поэтому если Марио будет в нашей команде, то сто процентов поможет «Зениту».