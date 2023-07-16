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Тренер «Зенита» оценил форму Марио Фернандеса

вчера, 16:53

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра высказался о текущей физической форме защитника Марио Фернандеса, который в ближайшее время перейдет в коллектив с берегов Невы.

В какой форме Марио? Давайте подождем, пока клуб объявит о подписании контракта. Но могу сказать, что Марио в Санкт-Петербурге я уже видел. Новости про лишний вес — просто смешно. Даже не могу слова подобрать.

Фернандес — один из сильнейших российских футболистов, он это доказал всем. Поэтому если Марио будет в нашей команде, то сто процентов поможет «Зениту».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:17
тень отца Гамлета ...
pomor45
pomor45
вчера в 20:58, ред.
Когда же вы все уймётесь?! В конце концов, есть же поле, команда, игра - там и увидим, на что Марио способен. Неужели так трудно немного подождать.
pomor45
pomor45 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 20:53
Вкупе с графиком откорма до кондиций Медведева.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:24
Для второй волны обсуждения предлагаю тему дефицита веса Марио Фернандеса.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:05
Тот случай когда конь борозду портить не будет но и пахать качественно - про других!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 18:49
А мы, считаем за благо, что он ушел в Зенит. Через 3-4 месяца ему снова захочется в Бразилию к жене, т.к. она снова беременна. Так что как говорят Баба с возу кобыле легче. Реликвии нам не нужны.
adekvat
adekvat
вчера в 18:39
Ошибка со стороны Зенита и Марио тоже, надо было в ЦСКА возвращаться.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:38
Толя, все эти ШЕДЕВРЫ- дала миру Советская Власть, и воспитала всех мировых театральных Гениев- тоже она!!!!!!!
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:32
"Иди, иди! Хороший дом, хорошая жена! Что еще надо человеку, чтобы встретить старость!"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:29
Именно так, обращаясь к Верещагину. Кстати мой любимый фильм
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:28
Толя, слегка поправлю- это говорил Абдула...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 18:27
Я уже не в том возрасте, чтобы испытывать фанатскую тоску по нему. По - моему он верой и правдой отпахал за ЦСКА много лет и был отпущен Гинером по его личной просьбе. Не боюсь ошибиться, но сожалению, что его поезд ушел и он уже никогда не заиграет как прежде. Получить жирный контракт и находиться в кругу соплеменников - как говорил Верещагин "Что еще нужно, чтобы достойно встретить старость" Как раз в точку. А моральный фактор в его возрасте уже остро не воспринимается.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:51
Слишком много шума вокруг него
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:38
Да, возможно как прежде уже и не будет играть.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 17:38
Только своих личных фанатов или ещё и фанатов ЦСКА Москва?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 17:25
Поправлю. Он ИГРАЛ хорошо когда то. А как он играет сейчас никто не знатет
Capral
Capral
вчера в 17:18
Он, конечно поможет Зениту, но только в том случае, если будет играть. Если же его взяли только с имиджевой целью или ослабить главного конкурента, то это- подленько и гнусно, но, вполне, в духе питерских идей...

Я уже не говорю о том, сколько молодых талантов загубил Зенит. Лучше всех об этом сказал индийский гость, в опере Римского-Корсакова: "Не счесть алмазов в каменных пещерах"...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:59
Марио подвёл своих фанатов,но играет он хорошо,Зениту повезло!
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