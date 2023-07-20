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Рожерио может подписать предварительный контракт со «Спартаком»

сегодня, 12:55

Агент защитника «Сассуоло» Рожерио Винисиус Пратес прокомментировал отказ клуба продавать игрока в «Спартак» из-за ситуации на Украине.

Не кажется ли странным, что сначала клубы договорились, а потом резко планы поменялись? Мы тоже находим это странным. Переговоры шли 15 дней, но затем «Сассуоло» решил отменить переход Рожерио в «Спартак» под предлогом военного конфликта. Но не «Сассуоло» будет решать, где игрок будет играть дальше. Нам ничто не мешает подписать предварительный контракт со «Спартаком» через несколько месяцев. Рожерио заинтересовал проект, который предложил «Спартак».

25-летний футболист может официально вступить в переговоры с «красно-белыми» в январе 2024 года, когда останется полгода до истечения его действующего соглашения с «Сассуоло».

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 14:46
Поэтому, нужно подписывать другого Рожерио, который Сени, который вратарь.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:11
Как я понял защитников в летнее окно не будет. А дом то надо строить с основания и фундамента , а не с крыши...В общем опять как всегда
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 14:06
И опять Спартак и слово "может".... это уже скоро будет синонимом у Спартака....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:01
Из пустого в порожню ,плюс политика . Вообщем не о чём .
Гость
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