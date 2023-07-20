Рожерио может подписать предварительный контракт со «Спартаком»

Агент защитника «Сассуоло» Винисиус Пратес прокомментировал отказ клуба продавать игрока в «Спартак» из-за ситуации на Украине.

Не кажется ли странным, что сначала клубы договорились, а потом резко планы поменялись? Мы тоже находим это странным. Переговоры шли 15 дней, но затем «Сассуоло» решил отменить переход Рожерио в «Спартак» под предлогом военного конфликта. Но не «Сассуоло» будет решать, где игрок будет играть дальше. Нам ничто не мешает подписать предварительный контракт со «Спартаком» через несколько месяцев. Рожерио заинтересовал проект, который предложил «Спартак».