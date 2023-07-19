Продажа «Манчестер Юнайтед» может не произойти летом

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сегодня, 22:23

Сделка по продаже прав на «Манчестер Юнайтед» может не завершиться этим летом.

Семья Глейзеров выставила клуб на продажу в ноябре прошлого года, процесс продажи МЮ занял больше времени, чем предполагалось изначально. На покупку «дьяволов» претендуют катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани и британский миллиардер Джим Рэтклифф. Они надеялись, что в данном вопросе конкретика появится в середине июня, но этого не произошло.

Оба кандидата опасаются, что Глейзеры могут отказаться продавать команду, в этом случае данный процесс может затянуться до зимы. Аль Тани и Рэтклифф предложили по 5 миллиардов фунтов стерлингов, американцы хотят 6. Попытки повысить цену ни к чему не привели.