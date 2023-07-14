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У «Ростова» появился новый генеральный спонсор

вчера, 14:34

Новым генеральным спонсором «Ростова» стала группа «Самолет», являющаяся одной из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента.

В прошлом сезоне команда заняла 4-е место в РПЛ, набрав 53 очка.

В первом матче чемпионата 2023/24 подопечные Валерия Карпина на своём поле сыграют с «Факелом» 23 июля.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
сегодня в 07:18
Главное с Самолетом не пролететь мимо в этом сезоне
ABir
ABir
вчера в 20:53
Значит будет больше денег у Ростова
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:03
Ну и хорошо-новый клифт Валерке справят.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:02
Группа компаний Самолёт начали строить в Ростове-на-Дону несколько ЖК и стали спонсором футбольного клуба
Полагаю что спонсорство им навязали и без этого их бы не пустили на Ростовский строительный рынок
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:48
Новый спонсор это всегда хорошо , с чем мы искренне Ростов и поздравляем!
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