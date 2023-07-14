У «Ростова» появился новый генеральный спонсор

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вчера, 14:34

Новым генеральным спонсором «Ростова» стала группа «Самолет», являющаяся одной из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента.

В прошлом сезоне команда заняла 4-е место в РПЛ , набрав 53 очка.

В первом матче чемпионата 2023/24 подопечные Валерия Карпина на своём поле сыграют с «Факелом» 23 июля.