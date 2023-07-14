РФС получит деньги за участие футболистов на мундиале в Катаре

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вчера, 22:24

Глава РФС прокомментировал продолжение сотрудничества с ФИФА по ряду стратегических направлений. Речь также шла о деньгах, которые будут получены за участие игроков РПЛ на чемпионате мира 2022.

Сотрудничество с ФИФА продолжается абсолютно по всем направлениям, кроме проведения официальных международных матчей. К счастью, продолжается реализация образовательных программ и проектов по поддержке и развитию футбола, в частности проект FIFA Forward. По этому проекту мы регулярно получаем платежи. Соответственно, нам поступят деньги за участие игроков на чемпионате мира, который прошёл в Катаре.