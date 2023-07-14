Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансы

РФС получит деньги за участие футболистов на мундиале в Катаре

вчера, 22:24

Глава РФС Александр Дюков прокомментировал продолжение сотрудничества с ФИФА по ряду стратегических направлений. Речь также шла о деньгах, которые будут получены за участие игроков РПЛ на чемпионате мира 2022.

Сотрудничество с ФИФА продолжается абсолютно по всем направлениям, кроме проведения официальных международных матчей. К счастью, продолжается реализация образовательных программ и проектов по поддержке и развитию футбола, в частности проект FIFA Forward.

По этому проекту мы регулярно получаем платежи. Соответственно, нам поступят деньги за участие игроков на чемпионате мира, который прошёл в Катаре.

Программа FIFA Forward создана для помощи развитию футбола в каждой футбольной федерации и конфедерации.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Известный баскетболист стал совладельцем «Лидса»
Сегодня, 16:58
ОфициальноУ «Ростова» появился новый генеральный спонсор
Вчера, 14:34
СлухиСтала известна зарплата Кузяева в «Гавре»
Вчера, 13:04
СлухиСтала известна зарплата Бонгонды в «Спартаке»
Вчера, 11:48
СлухиПосле покупки «Ньюкасла» саудовские шейхи хотят купить ещё один клуб Европы
13 июля
Губернатор Самарской области доволен доходами «Крыльев Советов»
12 июля
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:04
Огласите пожалуйста сколько прислали.
zaknejx5f37p
zaknejx5f37p
сегодня в 05:02
Это чиновникам от РФС прислали премиальные
ОПС
ОПС
сегодня в 04:28, ред.
Какое сотрудничество? Какие стратегические направления? Это о чем? Сборная не играет. Клубы не играют в официальных матчах. Самое лучшее, это отправить Дюкова и и прочих с ним в отпуск без содержания. Полезнее будет.
Lexx1k
Lexx1k
сегодня в 01:02
а кто из рпл играл на чм 22?
drug01
drug01
вчера в 23:29
Может скоро изменится что то в мире и тогда связи будут продолжены...
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:53
Дюкову остается умилятся лишь тем, что футболисты других сборных подзаработали чуток деньжат для РФС.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 