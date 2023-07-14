РФС получит деньги за участие футболистов на мундиале в Катаре

Глава РФС Александр Дюков прокомментировал продолжение сотрудничества с ФИФА по ряду стратегических направлений. Речь также шла о деньгах, которые будут получены за участие игроков РПЛ на чемпионате мира 2022.
Сотрудничество с ФИФА продолжается абсолютно по всем направлениям, кроме проведения официальных международных матчей. К счастью, продолжается реализация образовательных программ и проектов по поддержке и развитию футбола, в частности проект FIFA Forward.
По этому проекту мы регулярно получаем платежи. Соответственно, нам поступят деньги за участие игроков на чемпионате мира, который прошёл в Катаре.
Программа FIFA Forward создана для помощи развитию футбола в каждой футбольной федерации и конфедерации.