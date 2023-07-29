Артета полагает, что «Арсеналу» не нужен новый нападающий

Главный тренер «Арсенала» после контрольного матча с «Барселоной» (5:3) заявил, что «канонирам» не нужно усиление линии атаки.

Если у нас есть кто-то, способный забить 25, 30, 40 голов за сезон, то это здорово.

Сегодня Габи Жезус не забил, но это лучшая версия Габи из тех, что я видел за последние месяцы.

Вклад Кая Хаверца, который мы сегодня увидели, показывает, почему он вышел на поле.

У нас немало исполнителей в атаке, и они будут конкурировать друг с другом, что несколько усложнит мне работу.