Артета полагает, что «Арсеналу» не нужен новый нападающий

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после контрольного матча с «Барселоной» (5:3) заявил, что «канонирам» не нужно усиление линии атаки.
Если у нас есть кто-то, способный забить 25, 30, 40 голов за сезон, то это здорово.
Сегодня Габи Жезус не забил, но это лучшая версия Габи из тех, что я видел за последние месяцы.
Вклад Кая Хаверца, который мы сегодня увидели, показывает, почему он вышел на поле.
У нас немало исполнителей в атаке, и они будут конкурировать друг с другом, что несколько усложнит мне работу.