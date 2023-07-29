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Артета полагает, что «Арсеналу» не нужен новый нападающий

вчера, 09:38

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после контрольного матча с «Барселоной» (5:3) заявил, что «канонирам» не нужно усиление линии атаки.

Если у нас есть кто-то, способный забить 25, 30, 40 голов за сезон, то это здорово.

Сегодня Габи Жезус не забил, но это лучшая версия Габи из тех, что я видел за последние месяцы.

Вклад Кая Хаверца, который мы сегодня увидели, показывает, почему он вышел на поле.

У нас немало исполнителей в атаке, и они будут конкурировать друг с другом, что несколько усложнит мне работу.

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:02
Мне очень понравилась линия защиты - Уайт, Габриэль, Салиба и Тимбер. Кивиор хорошо вышел на замену.
В атаке впечатляет игра Эдегора, считаю его выдающимся игроком.
И конечно же очень интересно посмотреть на Райса.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Великий Пуховик (раскрыть)
вчера в 13:43
На кого у Вас больше всего надежд из нынешнего состава?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:43
Кто бы ещё из игроков атаки пригодился?
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 12:39
Смотрел этот матч, организацией атак занимались в основном Эдегор и Троссард, в штрафной площади опасность создавал Сака. Жезус немного обострял, но примерно в середине второго тайма перестал даже бегать. Хаверц забил гол, просто подставив ногу в нужный момент, в остальном - не понравился.
shlomo
shlomo
вчера в 11:30
Тренеру виднее конечно, но думаю что лишним хороший игрок атаки не будет
7eqmxxhefets
7eqmxxhefets
вчера в 10:17
Артети виднее, значит расчитывает на тех кого имеет
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