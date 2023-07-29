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Зарубежные клубы интересуются Кокориным

вчера, 13:19

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, дал комментарий касательно будущего футболиста.

Возвращение в «Арис»? Надо спросить у «Ариса». Сейчас всё зависит от «Фиорентины», он их футболист и играет там, если будут какие-то подвижки, вы об этом узнаете. Будущее Александра зависит от «Фиорентины». Другие варианты у Кокорина есть: из РПЛ и за рубежом тоже.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 19:37
Главное, чтобы хотел играть, а варианты всегда будут. Правда они могут не всегда устраивать запросы
galem72
galem72
вчера в 18:14
Как же скрепный агент-интриган упустит возможность ляпнуть про "за рубеж" во время открытого ТО? Но про какой, он, конечно же, грамогласно умолчал. ))
Напрасный труд
Напрасный труд ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 17:23
То же самое говорили два года назад,но прошло совсем немного,зашуршали в мешках бумажные свежие купюры,и "никакой чемпионат никакой футбольной державы"-Саудовской Аравии,вдруг стал "привлекательным и конкурентоспособным".Особенно в устах агентов перебежчиков за золотым звоном и специалистов,"болеющих с детства".Так что ирония тут...как бы это помягче сказать...
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 17:16
Ты что? Это для него сложновато, вот Киргизия, или Бангладеш пойдут. На худой конец Таджикистан, или Монголия
1 984
1 984
вчера в 16:56
Клубы из Мавритании. В рамках договора о сотрудничестве.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:31
Спрашивать агента о интересе к его "кормовой базе"-это нулевая достоверность ответа.
Шуnя771
Шуnя771 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 16:15
Скоро будет "ближним"....)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:03
Кипр - это тоже зарубежье.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:00
Агент другого и не скажет, чтобы создавать интерес к игроку.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:45
Зарубежные клубы это Казахстан,Узбекистан ......
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:31
Надо отметить , что Бердышев своё дело знает не плохо - ведь быть агентом такого игрока как Кокорин надо обладать определёнными навыками.
vlasovca
vlasovca
вчера в 14:29
Это кто интересуется Саней попуасы?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:19
Агент для красного словца может лепить что угодно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:12
Клубы из Конго, Буркино фасо, Танзании....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:01
Кокорин сейчас один из лучших в Европе!)
Ждем-с приглашения от саудитов!
Меньше полтоса не предлагать!)
Гость
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