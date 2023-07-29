Зарубежные клубы интересуются Кокориным

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» , дал комментарий касательно будущего футболиста.

Возвращение в «Арис»? Надо спросить у «Ариса». Сейчас всё зависит от «Фиорентины», он их футболист и играет там, если будут какие-то подвижки, вы об этом узнаете. Будущее Александра зависит от «Фиорентины». Другие варианты у Кокорина есть: из РПЛ и за рубежом тоже.