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ГлавнаяНовостиКонтрактыБразилия. Серия А 2023

Суарес объявил, что покинет «Гремио» зимой

вчера, 23:55

Нападающий «Гремио» Луис Суарес покинет клуб по окончании года.

Футболист рассказал об этом на пресс-конференции.

Во-первых, я собирался провести два года, когда почувствовал, что имею физические силы для этого, о чём попросил клуб. Нужно быть честным с собой, с клубом, сказать, что в следующем году я не смогу дать «Гремио» то, чего они от меня ожидают, из-за нагрузки и интенсивности в бразильском футболе. Ещё было бы много поездок, если бы команда вышла в Кубок Либертадорес. В клубе всё поняли, я благодарен ему за это.

У меня хроническая травма, о которой все знают, я этого не скрываю, и клуб знал об этом. Кроме того, в бразильском футболе очень высокий ритм, интенсивность. Нет времени на передышку. Я не играл в течение пятнадцати дней, и это очень помогло мне.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:36
Все правильно. Сказал, предупредил. Так и надо. Интересно, что он дальше будет делать.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:17
Да.. Пора отдохнуть.. В Майами.. Хе..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:07
У игрока есть объективные причины, значит пора уходить...
sova147
sova147
сегодня в 00:07
Здоровье надо беречь, это главное в жизни
Гость
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