Суарес объявил, что покинет «Гремио» зимой

Нападающий «Гремио» покинет клуб по окончании года.

Футболист рассказал об этом на пресс-конференции.

Во-первых, я собирался провести два года, когда почувствовал, что имею физические силы для этого, о чём попросил клуб. Нужно быть честным с собой, с клубом, сказать, что в следующем году я не смогу дать «Гремио» то, чего они от меня ожидают, из-за нагрузки и интенсивности в бразильском футболе. Ещё было бы много поездок, если бы команда вышла в Кубок Либертадорес. В клубе всё поняли, я благодарен ему за это.

У меня хроническая травма, о которой все знают, я этого не скрываю, и клуб знал об этом. Кроме того, в бразильском футболе очень высокий ритм, интенсивность. Нет времени на передышку. Я не играл в течение пятнадцати дней, и это очень помогло мне.