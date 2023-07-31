Мане: «Мне больно уходить из „Баварии“»

Нападающий «Баварии» Садио Мане поделился впечатлениями от своего ухода из мюнхенского коллектива. Футболист переходит в «Аль-Наср».
Мне больно уходить из «Баварии». Я бы хотел, чтобы все сложилось иначе.
Знаю, что мог бы помочь команде в этом сезоне. В любом случае желаю клубу и фанатам всего наилучшего.
А те, кто пытается осуждать его за этот переход…просто знайте, что вы и 1% не сделали и не сделаете того, что он уже сделал и делает нуждающимся детям и людям в целом. А теперь будет ещё больше помогать.
Поступи любому из вас даже десятая часть предложения из тех числа футболистов, кого подписывают саудиты, вы пешком дошли бы до Аравии.
А те, кто пытается осуждать его за этот переход…просто знайте, что вы и 1% не сделали и не сделаете того, что он уже сделал и делает нуждающимся детям и людям в целом. А теперь будет ещё больше помогать.
Поступи любому из вас даже десятая часть предложения из тех числа футболистов, кого подписывают саудиты, вы пешком дошли бы до Аравии.