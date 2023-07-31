Мане: «Мне больно уходить из „Баварии“»

Нападающий «Баварии» поделился впечатлениями от своего ухода из мюнхенского коллектива. Футболист переходит в «Аль-Наср».

Мне больно уходить из «Баварии». Я бы хотел, чтобы все сложилось иначе.

Знаю, что мог бы помочь команде в этом сезоне. В любом случае желаю клубу и фанатам всего наилучшего.