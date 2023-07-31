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Мане: «Мне больно уходить из „Баварии“»

вчера, 20:15

Нападающий «Баварии» Садио Мане поделился впечатлениями от своего ухода из мюнхенского коллектива. Футболист переходит в «Аль-Наср».

Мне больно уходить из «Баварии». Я бы хотел, чтобы все сложилось иначе.

Знаю, что мог бы помочь команде в этом сезоне. В любом случае желаю клубу и фанатам всего наилучшего.

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30 июля
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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 00:13
Больно уходить?
Оставайся, не уходи!)
протон
протон ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 23:58, ред.
Добро не столько значимо к сожалению в наше время. Кстати человек добро делает тихо вот эту историю я узнал от Вас. человек просто золото. Этот комментарий был обязан попасть в лучшие. Но увы время лимитировано
salleeh
salleeh ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:53
Полностью согласен 👍
salleeh
salleeh ответ Carradona (раскрыть)
вчера в 23:50
Ты посмотри какой жизнью живёт Мане, он тратит деньги на строительство школ, больниц и содержит несколько десятков семей бедных у себя на родине. Он как раз таки один из немногих современных футболистов, которые заслуживают уважения, бла-бла это всё то, что ты о человеке выдумал и написал. Проблемы Баварии не в Мане и терпеть весь этот цирк он не обязан, он просто дал согласие перейти в тот клуб, с которым сторгуются жадные немцы. Это мог быть и Зенит. А можно было сидеть на скамейке у Баварии и получать бабло до конца контракта. Короче – Мане красавчик…!
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:40, ред.
Удачи друг. И вам всех благ. Кстати очень надеялся что и Месси перейдёт в СА. это было бы бомба и Лига СА была просто навалена шквалом просмотров. но увы. К середине Августа перейдёт Мбаппе мой прогноз. Чем не эпично противостояние двух легенд, и звёзд на закате своей карьере в СА? Я про Рона и Месси. А ведь СА на это и рассчитывали на большой Бинг-Бенг
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:24
Останемся при своих мнениях. Удачи
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:21
МЛС сильнее СА. МЛС 29 лига, СА 59 лига мира
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Дай год . И ты увидишь обратную стату .
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:18
Это по вашему старых, СА делает рывок изначально на возрастных опытных игроков. Затем начнут скупать опытную молодежь. СА как Китай не лопнет. Китай лопнула из-за своих ошибок. Советую Вам почитать эту ветку где идет настоящая заруба . И кстати не только возрастных подписали, но и 26 летних топов. Сергей Милинкович-Савич. Рубен Невеш.
Вот Вам ветка где я веду свои блоги, Вы почитайте.
https://www.soccer.ru/news/1356939/malkom-al-hilyal?comment=31523945comment-31523945
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:09
Через 2-3 года СА лопнет, как Китай. Из Европы приехало пару десятков старых, сдувшихся и травмирующихся игроков. Они погоды не сделают.
Carradona
Carradona ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:34, ред.
Много ты знаешь)) Построить пару школ и больницу из г... и палок имея на счету десятки миллионов, это все равно что мне бомжа сигаретой раз в год угостить.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:27
Это сейчас сильней ) через годик на второй увидим друг) Но уже по трансферам контуры вырисовываются кто сильней) Какой арабский клуб недавно обыграл Интер?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:05
Заслужил поступить так, как считает нужным.
А те, кто пытается осуждать его за этот переход…просто знайте, что вы и 1% не сделали и не сделаете того, что он уже сделал и делает нуждающимся детям и людям в целом. А теперь будет ещё больше помогать.
Поступи любому из вас даже десятая часть предложения из тех числа футболистов, кого подписывают саудиты, вы пешком дошли бы до Аравии.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 21:45
Бесславное завершение карьеры в Европе.
Carradona
Carradona
вчера в 21:33, ред.
Уходил из Ливерпуля за новым вызовом и стимулом, а на самом деле свалил так как уже было тяжело соответствовать уровню апл, а бавария давала хорошие деньги и контракт на несколько лет и Бундеслига менее энергозатратная. Так же и из Баварии свалил, из-за жирного и длинного контракта. Будет теперь на поле ходить ... пинать.
Просто его прощальные слова ничего не стоят, дешево. Лучше вообще ничего не говорить, чем бла бла
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:07, ред.
Мане: «Мне больно уходить из „Баварии“», но деньги 💰 💰 💰 💰 💰 нужнее и важнее !!!)
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:58
Чего он та покажет? Контракт на несколько лет, а ему уже 31. Думаешь, что в 34-35 он в Европе кому-то нужен будет? Это конец его карьеры, как топ футболиста.

МЛС сильнее СА. МЛС 29 лига, СА 59 лига мира
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:48
Он не уходит на пенсию, получит деньжат и еще покажет свои качества всем, СА это не Китайская Лига, и не Американская МЛС.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:47
Это разноплановый игрок может играть на разных позициях, просто попал не в ту тарелку, да он вспыльчив с кем не бывает? Был в претендентах за золотой мяч. Вина тренера баварии, что не давал играть, тут со мной очень многие согласятся
Elliada
Elliada
вчера в 20:40
Чего он там поет? В Баварии провалился. Сел на лавку. Сейчас уходит на пенсию в СА.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:36
Больно было Сане...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:35
Ой да ладно заливать уже
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