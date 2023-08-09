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Вегхорста арендовал клуб Бундеслиги

вчера, 12:19

«Бернли» объявил об уходе нападающего Вута Вегхорста в аренду в «Хоффенхайм» на сезон.

В прошлом сезоне голландец выступал на правах аренды за «Бешикташ» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт форварда с «кларетовыми» истекает в июне 2025 года.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:42, ред.
В Германии ему будет проще. В Вольфсбурге отлично себя показал. Желаю удачи.

Но игрок не для АПЛ.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:23
Ну хоть за Манчестер побегал
Гость
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