Вегхорста арендовал клуб Бундеслиги

«Бернли» объявил об уходе нападающего Вута Вегхорста в аренду в «Хоффенхайм» на сезон.
В прошлом сезоне голландец выступал на правах аренды за «Бешикташ» и «Манчестер Юнайтед».
Контракт форварда с «кларетовыми» истекает в июне 2025 года.
«Бернли» объявил об уходе нападающего Вута Вегхорста в аренду в «Хоффенхайм» на сезон.
В прошлом сезоне голландец выступал на правах аренды за «Бешикташ» и «Манчестер Юнайтед».
Контракт форварда с «кларетовыми» истекает в июне 2025 года.
Но игрок не для АПЛ.
Но игрок не для АПЛ.