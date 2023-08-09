Вегхорста арендовал клуб Бундеслиги

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вчера, 12:19

«Бернли» объявил об уходе нападающего в аренду в «Хоффенхайм» на сезон.

В прошлом сезоне голландец выступал на правах аренды за «Бешикташ» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт форварда с «кларетовыми» истекает в июне 2025 года.