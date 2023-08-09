«Он одержим совершенством». Гвардиоле не нравится «Манчестер Сити» без Гюндогана и Мареза

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сегодня, 14:44

Также планирует уйти Бернарду Силва.

У Гвардиолы не каждый заиграет сразу

Дебютанта Холанда спасло от критики огромное количество голов. Но представьте, что норвежец показывает футбол со скромным вовлечением в командную игру, но промахивается. Тогда переход Холанда попал бы в категорию неудачных сделок. Так называли дорогой переход Грилиша. Джек – один из примеров непростой адаптации к методам требовательного наставника Гвардиолы.

Звезды рассыпаны на поле, но солнце клуба это тренер. Поэтому хавбек Филлипс надеется, что Гвардиола выдумает ему полезную роль после неудачного дебюта. Вот только Родри не отдаст опорную зону. Эксперимент с защитником Стоунзом в середине могут продлить. Филлипс может остаться на лавке. А раньше привыкали к стилю и запросам тренера Бернарду и Марез, Родри и Канселу.

У Гвардиолы были конфликты с Де Брюйне именно из-за стиля и требований. Капитан команды Гюндоган ушел, а бельгиец Кевин стареет и может чаще залечивать травмы. Новичок Ковачич приличный игрок, но будь хорват великим, то играл бы постоянно в основе «Реала». Из-за страха потерять контроль над командой Гвардиола требует трансферы. Уже подписали рекордного Гвардиола.

Защитника ждет непростая адаптация, но у одержимости Гвардиолы есть плюс. Многие, вроде Грилиша, не переживали из-за дебютных неудач. В клубе выучили, что не все начинают так, как Диаш, Уокер и Аканджи. В «Манчестер Сити» новичок может поймать синдром самозванца. Это психологическое явление, когда человек не считает собственные достижения заслуженными.

Причем Гвардиола ничего не делает, чтобы упростить адаптацию. Ему нравится тактика голодных игр. Поэтому у Хосепа часто много великолепных игроков на скамейке. Такая особенность коллектива усложняет трансферы.

Хосеп мечтает найти хавбека и вингера

Аке, который после «Борнмута» заиграл в «Манчестер Сити», может проиграть борьбу Гвардиолу. Еще среди конкурентов Диаш и Стоунз, Ляпорт и Аканджи. Почти все играли не только в центре обороны. Гибридные схемы нужны Гвардиоле, чтобы запутать соперников, но одновременно это перестраховка на случай потери любого футболиста. Например, ушли Канселу и Зинченко, но команда без них выиграла Лигу чемпионов.

Мог уйти Уокер, «Бавария» согласовала с англичанином условия личного контракта. Но Гвардиола, испугавшись остаться без «лейтенантов» — играющих тренеров, вроде Уокера, Гюндогана и Де Брюйне, провел с Кайлом встречу. Общались более двух часов. Говорят, Уокер остается, Хосепу не нужно искать правого латераля на рынке, где футболисты с фланга взлетели в цене. Также «горожане» могут отпустить Канселу.

Бернарду Силва тоже хочет уйти, поэтому «Манчестер Сити» уже сделал предложение «Вест Хэму» по бразильцу Пакете. Другие тренеры не смогли раскрыть этого атакующего хавбека. Также отъезд Мареза в Саудовскую Аравию открывает дискуссию о новом вингере. Первый путь самый простой. Никого не покупать, надеяться на внутренние резервы. Чемпион мира Альварес и умница Фоден хотят играть чаще вместо Мареза.

Также подрастает Палмер, который забил «Арсеналу» в Суперкубке. Вот только трофей отдали Артете, в серии пенальти Рамсдейл сыграл лучше, чем Ортега. Конкуренты крутые, «Манчестер Сити» нельзя зевать.

У «Манчестер Сити» нет твёрдой основы

У лучших команд мира обычно понятный состав. Так было у МЮ Фергюсона, «Реала» Зидана и «Барселоны» Гвардиолы. Хосеп любил ротацию, «Манчестер Сити» всегда готов к экспериментам, но чем больше перестановок – тем выше риск потерь очков, как в прошлом сезоне АПЛ . Также поражения будут, если новые футболисты не смогут вписаться в игру, что всегда возможно.

Родри в первом сезоне, сменив культуру футбола, попал в команду, где за спиной был хавбек Фернандиньо. Гвардиола вынужденно перевел капитана в центр обороны. Родри завоевал право быть полезным, как позже Грилиш. Но не все схемы сработают. Например, Гвардиола не прочь получить связку Альвареса и Холанда. Тогда можно играть «3-5-2», что удобно при контроле мяча.

Но при «3-5-2» надо делать Грилиша и Уокера латералями. Джек не защитник, а Кайлу 33 года, не потянет сезон по всему флангу. У «Манчестер Сити» обойма шире, чем у других многократных чемпионов прошлого. Причина не только в бюджете клуба, но и в тренере. Стоунз и Гюндоган не врут, когда заявляют, что Гвардиола открыл им глаза на футбол, обучил многим фишкам.

Легендарный Бьелса ставит на физику, а его ученик Хосеп предпочитает контроль мяча. Испанец верит в силу ума, а не только в интенсивность и выносливость. Впрочем, посмотрите на защитников «Манчестер Сити» и Холанда, о физике тоже не забыли.

Гвардиола утомляет игроков требованиями

Нельзя только требовать, требовать и требовать, важно уметь поощрять. Гвардиолу выделяет глубина, на которую ныряет, анализируя футбол. Но он фрик, помешанный на игре. Не все могут жить только футболом. Поэтому всегда интересно наблюдать за выбором игроков для «Манчестер Сити». С защитником Гвардиолом получилось просто. Идеальные данные, широкий диапазон действий.

Но Ковачич, Пакета и японец Митома из «Брайтона» более интересные ставки. Если уйдет Бернарду, то надо компенсировать отсутствие троих футболистов из списка самых востребованных «горожанами» в прошлом сезоне АПЛ . Гюндогана и Мареза сложно заменить, они прошли школу Гвардиолы и адаптировались к заданиям тренера. Фоден бывалый, но вокруг него игру пока не строили.

Холанд до сих пор время от времени выпадает, как в Суперкубке Англии. Причина в сложности задач, а не в классе игроков. На днях Хосеп впервые не исключил, что останется в «Манчестер Сити» после 2025-го. Раньше настаивал, что не будет новым Венгером или Фергюсоном. Но требл изменил мнение Гвардиолы и поменял всю команду, так что будут последствия.

Гвардиола допустил, что победы на всех фронтах скажутся негативно. Испанец переживает, что команда пресытилась успехами. И просто устала. Гюндоган и Бернарду наелись идеальности, хотят в команду, где не такие высокие требования. Морально сложно годами летать на Луну. Также будут недовольные игровым временем футболисты, ведь Гвардиола не меняет придирчивые методы.

Не у каждого игрока хватит терпения выполнять десятки четких приказов и спокойно реагировать на матчи со скамейки. «Манчестер Сити» интересный организм, у которого впервые самая сложная задача – защитить звание сильнейшей команды мира.