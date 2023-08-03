Роскошный «Монако» и винтажный «Реал». Лучшие футбольные формы сезона 2023/24

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вчера, 19:53

Итальянцы крутые, но англичане тоже старались.

Традиционно сильнее всего обсуждают неудачные формы, вроде выездного комплекта «Арсенала». Но «канониры» также представили третью форму, которую фанаты будут покупать охотнее, чем кислотный вариант с непонятными полосами.

Главную проблему футбольного дизайна выяснили, когда искали худшие футболки – монополия нескольких старых корпораций, которые повторяют слабые идеи и не спешат предлагать клубам нечто эксклюзивное, даже грандам. Но с миру по нитке удалось собрать самые красивые формы известных европейских клубов. Например, третий комплект «Арсенала» хорош.

Основной выбор «канониров» тоже получил высокие оценки от фанатов и дизайнеров, поскольку классика работает. Можно придраться к паттерну, он не красивый, но раз форму делала немецкая корпорация, а не люди с лучшим вкусом, то получилось нормально. Обратите внимание на гетры.

Разделились мнения о выездной форме «Ливерпуля». Бело-зеленые футболки в жизни выглядят лучше, чем на некоторых фотографиях, поэтому судить лучше в прямом эфире во время матчей. А вот классический домашний вариант понравился публике – белый и красный, ничего лишнего.

Привычно удачный комплект у «Аякса». В этот раз клуб, который впервые за долгое время не сыграет в Лиге чемпионов, пытался задобрить публику крутой выездной формой. Рискнули с паттерном волнами, но на общем плане смотрится отлично.

У «Реала» вышли королевские комплекты, пускай это и тавтология. Клуб из Мадрида вспомнил о форме из прошлого, поэтому молодые игроки нового состава Анчелотти будут напоминать фанатам о Зидане, Рауле и Роберто Карлосе в похожих футболках с золотыми и синими вставками. Запасной фиолетово-синий вариант тоже хорош.

Непросто вертеть красно-черные полосы. Иногда дизайнеры представляли для «Милана» плохую форму. Но в этот раз постарались, Жиру и его напарники будут играть в традиционной форме по концепции, но с крутым воротником и классными нетривиальными полосами.

«Ньюкасл» сыграл в сложную партию. Нелегко сделать красивую зеленую форму, если это не классические полосы, как у «Селтика», и нет перехода в темно-зеленый цвет, как у «Краснодара». Но у них получилось, «сороки» выступят в Лиге чемпионов в красивых запасных футболках.

У МЮ прикол с запасной формой. Народ так жестко критикует зеленый вариант, что пришлось покупать рекламу у кучи блогеров. Теперь фанаты «красных дьяволов» обзывают «продажных знаменитостей», которые нахваливают ужасную одежку. А вот красный и белый варианты в порядке.

Хотя «Рома» больше не ведет дела с фирмой, которая делала ей несколько лет красивую форму, известная немецкая корпорация не испортила чужие наработки. Красно-золотой и запасной кремовый варианты красивые. Скорее всего, итальянцы отклоняют ужасные концепты, в отличие от немцев и компании.

Тяжело сделать красивую синюю форму. Но у «Марселя» получилось. Посмотрим, как будет играть команда со сложными отношениями с фанатами, но публика может спокойно покупать синие футболки. Кстати, неплохая идея для московского «Динамо», если не уходить от классики и не оставлять футболки чисто синими.

«Лацио» привычно в хороших футболках. Очень красиво выбран цвет темных трусов, да и гетрам этот оттенок синего подходит. А на рукавах и шее знакомый каждому итальянцу паттерн – такой узор он может видеть у бабушек на тарелках или светильниках. Классика работает в минимализме.

Кстати, о минимализме. Дизайнеры предложили «Тоттенхэму» девственную белую форму с синими рукавами. И хотя соперники сразу начали шутить, что чистота такая, как в пустом шкафу с трофеями после уборки, это удачный вариант, хотя и ничего оригинального. Учитывая упрямство, с каким не отпускают Кейна, «шпорам» подошла бы оранжевая тюремная форма. Но если следовать традиции, то выбрали грамотный вариант – белый лист.

«Ювентус» отстает от коллег в Италии. Основная форма клуба спорная. А вот один из запасных комплектов оказался удачным. Во-первых, предугадали популярность розового цвета. Лучше справилась только Виктория Бекхэм, которая выбрала цвет «Барби» для формы «Интера Майами». Во-вторых, серые и розовые полоски не кричащие.

Во Флоренции грешно не выбрать нормальный комплект. Пусть фиолетовый цвет ругают психологи старой школы, в этом случае оттенок основной темной формы выбран удачно, как и цветочный паттерн для запасного комплекта. Клубы Серии А каждый год спасают подобные обзоры. Без них остались бы залепленные спонсорами формы из Бундеслиги.

Дизайнеры, работавшие на «Интер», не смогли подружить логотип известной киностудии с сине-черной классической формой клуба. На модели смотрится неплохо с джинсами, на поле хуже. Зато логотип на выездной форме другой и он шикарно дополняет диагональную полоску. В жизни на игроках форма смотрится не хуже, «Интер» молодцы.

В «Монако» представили роскошную выездную форму. Её не стыдно продавать миллиардерам, которые активно ошиваются в Монте-Карло. А миллионеры возьмут сразу две футболки. Чёрно-золотая форма «Монако» невероятно крутая, шикарно смотрится на фанатах и будет неплохо работать на футбольном поле. Давайте хором скажем, откуда фирма, которая выдумала этот дизайн. Конечно же, из Италии.