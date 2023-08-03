Роскошный «Монако» и винтажный «Реал». Лучшие футбольные формы сезона 2023/24

Итальянцы крутые, но англичане тоже старались.
Традиционно сильнее всего обсуждают неудачные формы, вроде выездного комплекта «Арсенала». Но «канониры» также представили третью форму, которую фанаты будут покупать охотнее, чем кислотный вариант с непонятными полосами.
Главную проблему футбольного дизайна выяснили, когда искали худшие футболки – монополия нескольких старых корпораций, которые повторяют слабые идеи и не спешат предлагать клубам нечто эксклюзивное, даже грандам. Но с миру по нитке удалось собрать самые красивые формы известных европейских клубов. Например, третий комплект «Арсенала» хорош.
Основной выбор «канониров» тоже получил высокие оценки от фанатов и дизайнеров, поскольку классика работает. Можно придраться к паттерну, он не красивый, но раз форму делала немецкая корпорация, а не люди с лучшим вкусом, то получилось нормально. Обратите внимание на гетры.
Разделились мнения о выездной форме «Ливерпуля». Бело-зеленые футболки в жизни выглядят лучше, чем на некоторых фотографиях, поэтому судить лучше в прямом эфире во время матчей. А вот классический домашний вариант понравился публике – белый и красный, ничего лишнего.
Привычно удачный комплект у «Аякса». В этот раз клуб, который впервые за долгое время не сыграет в Лиге чемпионов, пытался задобрить публику крутой выездной формой. Рискнули с паттерном волнами, но на общем плане смотрится отлично.
У «Реала» вышли королевские комплекты, пускай это и тавтология. Клуб из Мадрида вспомнил о форме из прошлого, поэтому молодые игроки нового состава Анчелотти будут напоминать фанатам о Зидане, Рауле и Роберто Карлосе в похожих футболках с золотыми и синими вставками. Запасной фиолетово-синий вариант тоже хорош.
Непросто вертеть красно-черные полосы. Иногда дизайнеры представляли для «Милана» плохую форму. Но в этот раз постарались, Жиру и его напарники будут играть в традиционной форме по концепции, но с крутым воротником и классными нетривиальными полосами.
«Ньюкасл» сыграл в сложную партию. Нелегко сделать красивую зеленую форму, если это не классические полосы, как у «Селтика», и нет перехода в темно-зеленый цвет, как у «Краснодара». Но у них получилось, «сороки» выступят в Лиге чемпионов в красивых запасных футболках.
У МЮ прикол с запасной формой. Народ так жестко критикует зеленый вариант, что пришлось покупать рекламу у кучи блогеров. Теперь фанаты «красных дьяволов» обзывают «продажных знаменитостей», которые нахваливают ужасную одежку. А вот красный и белый варианты в порядке.
Хотя «Рома» больше не ведет дела с фирмой, которая делала ей несколько лет красивую форму, известная немецкая корпорация не испортила чужие наработки. Красно-золотой и запасной кремовый варианты красивые. Скорее всего, итальянцы отклоняют ужасные концепты, в отличие от немцев и компании.
Тяжело сделать красивую синюю форму. Но у «Марселя» получилось. Посмотрим, как будет играть команда со сложными отношениями с фанатами, но публика может спокойно покупать синие футболки. Кстати, неплохая идея для московского «Динамо», если не уходить от классики и не оставлять футболки чисто синими.
«Лацио» привычно в хороших футболках. Очень красиво выбран цвет темных трусов, да и гетрам этот оттенок синего подходит. А на рукавах и шее знакомый каждому итальянцу паттерн – такой узор он может видеть у бабушек на тарелках или светильниках. Классика работает в минимализме.
Кстати, о минимализме. Дизайнеры предложили «Тоттенхэму» девственную белую форму с синими рукавами. И хотя соперники сразу начали шутить, что чистота такая, как в пустом шкафу с трофеями после уборки, это удачный вариант, хотя и ничего оригинального. Учитывая упрямство, с каким не отпускают Кейна, «шпорам» подошла бы оранжевая тюремная форма. Но если следовать традиции, то выбрали грамотный вариант – белый лист.
«Ювентус» отстает от коллег в Италии. Основная форма клуба спорная. А вот один из запасных комплектов оказался удачным. Во-первых, предугадали популярность розового цвета. Лучше справилась только Виктория Бекхэм, которая выбрала цвет «Барби» для формы «Интера Майами». Во-вторых, серые и розовые полоски не кричащие.
Во Флоренции грешно не выбрать нормальный комплект. Пусть фиолетовый цвет ругают психологи старой школы, в этом случае оттенок основной темной формы выбран удачно, как и цветочный паттерн для запасного комплекта. Клубы Серии А каждый год спасают подобные обзоры. Без них остались бы залепленные спонсорами формы из Бундеслиги.
Дизайнеры, работавшие на «Интер», не смогли подружить логотип известной киностудии с сине-черной классической формой клуба. На модели смотрится неплохо с джинсами, на поле хуже. Зато логотип на выездной форме другой и он шикарно дополняет диагональную полоску. В жизни на игроках форма смотрится не хуже, «Интер» молодцы.
В «Монако» представили роскошную выездную форму. Её не стыдно продавать миллиардерам, которые активно ошиваются в Монте-Карло. А миллионеры возьмут сразу две футболки. Чёрно-золотая форма «Монако» невероятно крутая, шикарно смотрится на фанатах и будет неплохо работать на футбольном поле. Давайте хором скажем, откуда фирма, которая выдумала этот дизайн. Конечно же, из Италии.
Восхищение формой Ньюкасла просто не понимаю, скажите честно, вам нравится смотреть матч, когда на поле одна из команд в целиком зелёной одежде, причем она еще и даже не тёмно-зелёная?
А вот форма Тоттенхэма и правда крутая и самая креативная во всей подборке, ведь её производитель позволяет самореализоваться в качестве соавтора любому игроку и с первого же падения подкрашивать любые места в любой цвет, который он найдёт на поле.
П. С. Форма Монако - шик, это несомненно.
Восхищение формой Ньюкасла просто не понимаю, скажите честно, вам нравится смотреть матч, когда на поле одна из команд в целиком зелёной одежде, причем она еще и даже не тёмно-зелёная?
А вот форма Тоттенхэма и правда крутая и самая креативная во всей подборке, ведь её производитель позволяет самореализоваться в качестве соавтора любому игроку и с первого же падения подкрашивать любые места в любой цвет, который он найдёт на поле.
П. С. Форма Монако - шик, это несомненно.
Не понял по поводу того, что тяжело создать красивую синюю форму. Синий относится к числу самых популярных цветов согласно различным опросам, много разных типов оттенков, и среди них по сути нет тех которые сильно раздражают или не по вкусу многим.
Понравился креативный подход обеих форм Фиорентины, запасной формы Ювентуса, основной формы Марселя, запасной формы Ромы.
Запасные формы Манчестер Юнайтед и Ньюкасл Юнайтед, а также основная форма Милана, слишком современного и отчасти ещё и футуристичного вида, как по мне.
Не понял по поводу того, что тяжело создать красивую синюю форму. Синий относится к числу самых популярных цветов согласно различным опросам, много разных типов оттенков, и среди них по сути нет тех которые сильно раздражают или не по вкусу многим.
Понравился креативный подход обеих форм Фиорентины, запасной формы Ювентуса, основной формы Марселя, запасной формы Ромы.
Запасные формы Манчестер Юнайтед и Ньюкасл Юнайтед, а также основная форма Милана, слишком современного и отчасти ещё и футуристичного вида, как по мне.