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Роскошный «Монако» и винтажный «Реал». Лучшие футбольные формы сезона 2023/24

вчера, 19:53
«Монако»

Итальянцы крутые, но англичане тоже старались.

Традиционно сильнее всего обсуждают неудачные формы, вроде выездного комплекта «Арсенала». Но «канониры» также представили третью форму, которую фанаты будут покупать охотнее, чем кислотный вариант с непонятными полосами.

Главную проблему футбольного дизайна выяснили, когда искали худшие футболки – монополия нескольких старых корпораций, которые повторяют слабые идеи и не спешат предлагать клубам нечто эксклюзивное, даже грандам. Но с миру по нитке удалось собрать самые красивые формы известных европейских клубов. Например, третий комплект «Арсенала» хорош.

Роскошный «Монако» и винтажный «Реал». Лучшие футбольные формы сезона 2023/24Основной выбор «канониров» тоже получил высокие оценки от фанатов и дизайнеров, поскольку классика работает. Можно придраться к паттерну, он не красивый, но раз форму делала немецкая корпорация, а не люди с лучшим вкусом, то получилось нормально. Обратите внимание на гетры.

Роскошный «Монако» и винтажный «Реал». Лучшие футбольные формы сезона 2023/24 Разделились мнения о выездной форме «Ливерпуля». Бело-зеленые футболки в жизни выглядят лучше, чем на некоторых фотографиях, поэтому судить лучше в прямом эфире во время матчей. А вот классический домашний вариант понравился публике – белый и красный, ничего лишнего.

Роскошный «Монако» и винтажный «Реал». Лучшие футбольные формы сезона 2023/24 Привычно удачный комплект у «Аякса». В этот раз клуб, который впервые за долгое время не сыграет в Лиге чемпионов, пытался задобрить публику крутой выездной формой. Рискнули с паттерном волнами, но на общем плане смотрится отлично.

Роскошный «Монако» и винтажный «Реал». Лучшие футбольные формы сезона 2023/24 У «Реала» вышли королевские комплекты, пускай это и тавтология. Клуб из Мадрида вспомнил о форме из прошлого, поэтому молодые игроки нового состава Анчелотти будут напоминать фанатам о Зидане, Рауле и Роберто Карлосе в похожих футболках с золотыми и синими вставками. Запасной фиолетово-синий вариант тоже хорош.

Роскошный «Монако» и винтажный «Реал». Лучшие футбольные формы сезона 2023/24 Непросто вертеть красно-черные полосы. Иногда дизайнеры представляли для «Милана» плохую форму. Но в этот раз постарались, Жиру и его напарники будут играть в традиционной форме по концепции, но с крутым воротником и классными нетривиальными полосами.

Роскошный «Монако» и винтажный «Реал». Лучшие футбольные формы сезона 2023/24 «Ньюкасл» сыграл в сложную партию. Нелегко сделать красивую зеленую форму, если это не классические полосы, как у «Селтика», и нет перехода в темно-зеленый цвет, как у «Краснодара». Но у них получилось, «сороки» выступят в Лиге чемпионов в красивых запасных футболках.

Роскошный «Монако» и винтажный «Реал». Лучшие футбольные формы сезона 2023/24 У МЮ прикол с запасной формой. Народ так жестко критикует зеленый вариант, что пришлось покупать рекламу у кучи блогеров. Теперь фанаты «красных дьяволов» обзывают «продажных знаменитостей», которые нахваливают ужасную одежку. А вот красный и белый варианты в порядке.

Роскошный «Монако» и винтажный «Реал». Лучшие футбольные формы сезона 2023/24 Хотя «Рома» больше не ведет дела с фирмой, которая делала ей несколько лет красивую форму, известная немецкая корпорация не испортила чужие наработки. Красно-золотой и запасной кремовый варианты красивые. Скорее всего, итальянцы отклоняют ужасные концепты, в отличие от немцев и компании.

Роскошный «Монако» и винтажный «Реал». Лучшие футбольные формы сезона 2023/24 Тяжело сделать красивую синюю форму. Но у «Марселя» получилось. Посмотрим, как будет играть команда со сложными отношениями с фанатами, но публика может спокойно покупать синие футболки. Кстати, неплохая идея для московского «Динамо», если не уходить от классики и не оставлять футболки чисто синими.

Роскошный «Монако» и винтажный «Реал». Лучшие футбольные формы сезона 2023/24 «Лацио» привычно в хороших футболках. Очень красиво выбран цвет темных трусов, да и гетрам этот оттенок синего подходит. А на рукавах и шее знакомый каждому итальянцу паттерн – такой узор он может видеть у бабушек на тарелках или светильниках. Классика работает в минимализме.

Роскошный «Монако» и винтажный «Реал». Лучшие футбольные формы сезона 2023/24 Кстати, о минимализме. Дизайнеры предложили «Тоттенхэму» девственную белую форму с синими рукавами. И хотя соперники сразу начали шутить, что чистота такая, как в пустом шкафу с трофеями после уборки, это удачный вариант, хотя и ничего оригинального. Учитывая упрямство, с каким не отпускают Кейна, «шпорам» подошла бы оранжевая тюремная форма. Но если следовать традиции, то выбрали грамотный вариант – белый лист.

Роскошный «Монако» и винтажный «Реал». Лучшие футбольные формы сезона 2023/24 «Ювентус» отстает от коллег в Италии. Основная форма клуба спорная. А вот один из запасных комплектов оказался удачным. Во-первых, предугадали популярность розового цвета. Лучше справилась только Виктория Бекхэм, которая выбрала цвет «Барби» для формы «Интера Майами». Во-вторых, серые и розовые полоски не кричащие.

Роскошный «Монако» и винтажный «Реал». Лучшие футбольные формы сезона 2023/24 Во Флоренции грешно не выбрать нормальный комплект. Пусть фиолетовый цвет ругают психологи старой школы, в этом случае оттенок основной темной формы выбран удачно, как и цветочный паттерн для запасного комплекта. Клубы Серии А каждый год спасают подобные обзоры. Без них остались бы залепленные спонсорами формы из Бундеслиги.

Роскошный «Монако» и винтажный «Реал». Лучшие футбольные формы сезона 2023/24 Дизайнеры, работавшие на «Интер», не смогли подружить логотип известной киностудии с сине-черной классической формой клуба. На модели смотрится неплохо с джинсами, на поле хуже. Зато логотип на выездной форме другой и он шикарно дополняет диагональную полоску. В жизни на игроках форма смотрится не хуже, «Интер» молодцы.

Роскошный «Монако» и винтажный «Реал». Лучшие футбольные формы сезона 2023/24 В «Монако» представили роскошную выездную форму. Её не стыдно продавать миллиардерам, которые активно ошиваются в Монте-Карло. А миллионеры возьмут сразу две футболки. Чёрно-золотая форма «Монако» невероятно крутая, шикарно смотрится на фанатах и будет неплохо работать на футбольном поле. Давайте хором скажем, откуда фирма, которая выдумала этот дизайн. Конечно же, из Италии.

Роскошный «Монако» и винтажный «Реал». Лучшие футбольные формы сезона 2023/24

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Все комментарии
PoliMoli
PoliMoli
сегодня в 10:33
Монако, Интер и Тоттенхэм мне понравились!!
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 08:36
Любая форма позорна, на которой не вышита нитками эмблема клуба.
volga.kot
volga.kot
сегодня в 01:00
Ливерпульские бело - зелёные понравились!!!!
hzn58ugaqwp8
hzn58ugaqwp8
сегодня в 00:58
Классные формы!!! Дай бог игры яркой
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:47
Ваша проблема связана с присутствием на форме розового цвета?

Про Палермо, имею ввиду футбольный клуб, наверняка слышали. И наверное известно что форма у них традиционно розовая, и этот цвет есть на эмблеме клуба.

Или Вы против данной формы в связи с ещё чем-то?
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:22, ред.
У Ювентуса оказывается не только всё плохо внутри клуба, но и форма с каждым годом точно также деградирует вместе с руководством . С такой формой в цирк 🎪 Шапито пора переименовать команду и не позорить легендарный клуб .
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 22:40
Почему Вы выделили таким образом именно форму Тоттенхэма, с учётом что в подборке есть и другие белые формы?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 22:39
Вадим, что психологи старой школы говорят о фиолетовом/пурпурном цвете?

Не понял по поводу того, что тяжело создать красивую синюю форму. Синий относится к числу самых популярных цветов согласно различным опросам, много разных типов оттенков, и среди них по сути нет тех которые сильно раздражают или не по вкусу многим.

Понравился креативный подход обеих форм Фиорентины, запасной формы Ювентуса, основной формы Марселя, запасной формы Ромы.

Запасные формы Манчестер Юнайтед и Ньюкасл Юнайтед, а также основная форма Милана, слишком современного и отчасти ещё и футуристичного вида, как по мне.
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 21:41
Форма Монако очень понравилась, топ!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:14, ред.
Встречают по одёжке - провожают по уму( в данном случаи по игре) ! )))
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 20:33
Форма любимого клуба, а именно Милана, совершенно не нравится, не знаю, что здесь "традиционного". Это, конечно, не кошмарная форма Ювентуса, но до вполне неплохих комплектов Ромы, Фиорентины и Интера явно не дотягивает.

Восхищение формой Ньюкасла просто не понимаю, скажите честно, вам нравится смотреть матч, когда на поле одна из команд в целиком зелёной одежде, причем она еще и даже не тёмно-зелёная?

А вот форма Тоттенхэма и правда крутая и самая креативная во всей подборке, ведь её производитель позволяет самореализоваться в качестве соавтора любому игроку и с первого же падения подкрашивать любые места в любой цвет, который он найдёт на поле.

П. С. Форма Монако - шик, это несомненно.
Гость
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