Паредес вернулся в «Рому»

Полузащитник Леандро Паредес перешёл из ПСЖ в «Рому».
Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее аргентинец выступал за римлян (сезон 2014/2015 и 2016/2017).
Полузащитник Леандро Паредес перешёл из ПСЖ в «Рому».
Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее аргентинец выступал за римлян (сезон 2014/2015 и 2016/2017).
Роналдиньо, Ибра и Бэкс исключения
Роналдиньо, Ибра и Бэкс исключения
Клуб конечно попроще и больше подходит Паредесу. Желаю удачи.
Клуб конечно попроще и больше подходит Паредесу. Желаю удачи.
пусть и без крупных успехов
но трофеи какие то да собрал, покатался по Миру
теперь можно в родном месте позависать
пусть и без крупных успехов
но трофеи какие то да собрал, покатался по Миру
теперь можно в родном месте позависать