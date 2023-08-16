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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыИталия. Серия А 2023/2024

Паредес вернулся в «Рому»

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Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 17:03, ред.
Главное, ЧМ взял, пенки там забил, по ногам соперников Месси отпинал, в скамейку запасных сборной Голландии зарядил, первый Месси после победы в финале обнял)
ssspartak
ssspartak
вчера в 16:30
Таким как паредес самое место в саудовской аравии. Эх...не те игроки туда сваливают
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:27
Возвращение блудного сына)))
протон
протон
вчера в 15:00
Не плохо для всех сторон, считаю
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:54
Теперь Роме нужен новый тренер
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:37
Теперь Рома станет ещё сильнее!
Евгений Незнанов
Евгений Незнанов ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:33
В смысле зачем это было единственно правильно решение.
FenixSL
FenixSL ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 13:22
ему там и место
Роналдиньо, Ибра и Бэкс исключения
Nazi
Nazi
вчера в 12:38
Сколько же шлака было и еще есть в Париже..
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:34
Не понял, это аренда или полноценный трансфер?

Клуб конечно попроще и больше подходит Паредесу. Желаю удачи.
shlomo
shlomo
вчера в 12:15
И зачем уходил непонятно.... ну, как говориться, с третьим заходом.
drug01
drug01
вчера в 12:01
Пусть в Роме будет сопутствовать удача!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:00
Великий согласие давал?
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:56
ну в целом
пусть и без крупных успехов
но трофеи какие то да собрал, покатался по Миру
теперь можно в родном месте позависать
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