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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

«Аль-Хиляль» объявил о трансфере Неймара

вчера, 19:42

Пресс-служба «Аль-Хиляля» объявила о трансфере нападающего ПСЖ Неймара.

Контракт с бразильцем подписан до лета 2025 года. Зарплата игрока может составить 400 млн евро за 2 сезона (с учётом бонусов).

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 11:53
Класнный состав собрали......
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:39
По началу и не пахать, по сравнению с Бразилией и ТОП европейскими командами там поди 10-я лига по их классификации... А вот когда перетянут саудиты 2\3 европейских футболистов. вот тогда и иногда, вспотеть придётся.
Верг
Верг
сегодня в 10:57
К проституткам будет все равно в париж ездить
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:56
Придётся ему закодироваться.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:30
Скоро все будем смотреть Аравию туда и Мбаппе с Холландом поедут
SkiNheD
SkiNheD
сегодня в 06:41
Хороший вариант. Что еще надо человеку, что бы встретить старость.
112910415
112910415
сегодня в 05:02
блестящие надежды и мечты остались надеждами и мечтами
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:22
Теперь Мбаппе будет за троих бегать)))
John 5mith
John 5mith
вчера в 22:35
Вполне разумное решение. В 31 год пора засовывать амбиции в соответствующее место и ловить невероятную халяву пока не кончилась.
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 22:19
Неймар попал под золотой дождь.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:59
В его карьере виноват Месси,который обанкротил барсу
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:30
За такие деньги ему прейдётся пахать и пахать !
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 21:27
Очень хорошо сказано.
Задатки у него были, жаль, что вот так он завершил свою европейскую карьеру..
Обычно бразилы хороши до 30 лет.. дальше у них карьера не особо складывается из за их образа жизни и вечных тусовок. Неймар не стал исключением.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:25
Сейчас у него по сути не было выбора.
В Европе почти все от него отказались, даже Барселона, хотя им нужен такого рода игрок.
У Неймара, точнее у его папаши аппетит не хилый, поэтому Саудовская Аравия для них самое то, в денежном плане, условия просто шикарные. 320 млн евро за 2 года, это космическая сумма
eleven LC
eleven LC
вчера в 21:19
Неймар больше поп-звезда,а не футболист!
Так что без неожиданностей
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:11
Ну, слава богу... Получил то, что захотел... И Мбапы рядом нет.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:02
Арабы с жиру бесятся.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:00
Травму получит, и деньги на ветер.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:56, ред.
Мог бы Неймар, в Серии А за Наполи или за Интер играть или в АПЛ в том же самом Брайтоне или Ньюкасле, пользу принёс бы. Мог бы свою зарплату снизить до такой степени, чтобы эти клубы могли оплатить, зато остался бы в Европе.

Никто его не заставлял перейти в Саудовскую Аравию. Нет, выбрал богатство, шикарные условия, где-то читал, что ему предоставят самолёт и коттедж что ли. Не знаю, насколько это правда.
Маг_тм
Маг_тм ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:44
Сейчас правильный выбор. В ПСЖ ему делать нечего, а в другой топ команде в Европе ему даже половину зарплаты как в ПСЖ не будут платить.
Elliada
Elliada
вчера в 20:09
2 неправильных выбора в жизни Неймара: в 2017 году и сейчас.
Viollator
Viollator
вчера в 19:58
Куда же Россея деньги то девает
Busta Rhumes
Busta Rhumes
вчера в 19:51
ЧАО
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:46
Ошалеть у них денег...
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