«Аль-Хиляль» объявил о трансфере Неймара

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вчера, 19:42

Пресс-служба «Аль-Хиляля» объявила о трансфере нападающего ПСЖ .

Контракт с бразильцем подписан до лета 2025 года. Зарплата игрока может составить 400 млн евро за 2 сезона (с учётом бонусов).