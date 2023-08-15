«Аль-Хиляль» объявил о трансфере Неймара

Пресс-служба «Аль-Хиляля» объявила о трансфере нападающего ПСЖ Неймара.
Контракт с бразильцем подписан до лета 2025 года. Зарплата игрока может составить 400 млн евро за 2 сезона (с учётом бонусов).
Пресс-служба «Аль-Хиляля» объявила о трансфере нападающего ПСЖ Неймара.
Контракт с бразильцем подписан до лета 2025 года. Зарплата игрока может составить 400 млн евро за 2 сезона (с учётом бонусов).
Никто его не заставлял перейти в Саудовскую Аравию. Нет, выбрал богатство, шикарные условия, где-то читал, что ему предоставят самолёт и коттедж что ли. Не знаю, насколько это правда.
Никто его не заставлял перейти в Саудовскую Аравию. Нет, выбрал богатство, шикарные условия, где-то читал, что ему предоставят самолёт и коттедж что ли. Не знаю, насколько это правда.
В Европе почти все от него отказались, даже Барселона, хотя им нужен такого рода игрок.
У Неймара, точнее у его папаши аппетит не хилый, поэтому Саудовская Аравия для них самое то, в денежном плане, условия просто шикарные. 320 млн евро за 2 года, это космическая сумма
В Европе почти все от него отказались, даже Барселона, хотя им нужен такого рода игрок.
У Неймара, точнее у его папаши аппетит не хилый, поэтому Саудовская Аравия для них самое то, в денежном плане, условия просто шикарные. 320 млн евро за 2 года, это космическая сумма