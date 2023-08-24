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Сборная России назвала расширенный список игроков на сентябрьский сбор

вчера, 13:05

Тренерский штаб национальной команды России во главе с Валерием Карпиным назвал состав сборной на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в списке 36 футболистов.

Вратари

Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва) Илья Помазун («Урал», Екатеринбург), Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо», Москва)

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все – «Спартак», Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Артём Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Дмитрий Скопинцев («Динамо», Москва)

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА, Москва), Андрей Егорычев, Александр Юшин (оба – «Урал», Екатеринбург), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие

Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Константин Тюкавин («Динамо», Москва). Иван Сергеев («Зенит», Санкт-Петербург), Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва)

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября.

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Источник: rfs.ru Фото: Сайт РФС
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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:26
А главная гроза вратарей А.Заболотный где?
Храневец
Храневец
вчера в 20:14
А Кокоши почему нет ?????
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:51
Александр Пушкин
27 МАЯ 1819
Веселый вечер в жизни нашей
Запомним, юные друзья;
Шампанского в стеклянной чаше
Шипела хладная струя.
Мы пили — и Венера с нами
Сидела, прея, за столом.
Когда ж вновь сядем вчетвером
С ⟨69**ми⟩, вином и чубуками?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:25
Сбор ради сбора.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:43, ред.
Братцы, милые мои ! Ну что здесь обсуждать ? Соберутся, облобызают друг друга, поинтересуются домашними делами и здоровьем, затем разминка, двух-трёх сторонняя игра с установкой тренера: главное, не нанести друг другу травм и... благополучно разъедутся с "надеждой встретиться вновь" и слезами на глазах.
Приберегите свои умные мысли для чемпионата. Как-то даже неловко за пользователей, которые обсуждают состав мифической сборной, ведущей подготовку к "судьбоносным международным матчам".
Эту страницу надо пролистывать не глядя.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:17
Пока нет норм игр надо молодёжь подключать!
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:06
Ахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Да- это точно!!!!!!! Логично!!!
shlomo
shlomo ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:59
Добра Вам! .... наверное хочет наладить оборону у Спартака...:))), а то Абаскаль этого делать не умеет, вот и попросил помочь в этом вопросе Карпушу.....
adekvat
adekvat
вчера в 15:58
В РПЛ три клуба пропустили больше Спартака, по этому логично позвать в сборную 4 защитников этого клуба.
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 15:45, ред.
А с кем играть-то?
А если не с кем, зачем опытных игроков дёргать?
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:07
Мир- Вашему дому!
А чего ему бояться, не с Бразилией же играть. С таджиками или Гвинеей- итак прокатит. А возможно, просто готовится перебраться в Спартак...
sova147
sova147 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 14:42
Сейчас не время рваться в сборную, в клубе много работы
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 14:40
Вратарей столько же сколько и нападающих... давно такого не было...
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 14:02
А соперников нашли....или просто с орище...
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 13:55
Пока нас разбанят.Вся сборная на пенсии будет
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:55
С молодняком ФНЛ
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:44
Очень бы хотелось увидеть состав (можно не расширенный) предполагаемых потенциальных соперников...)))
LOpp
LOpp
вчера в 13:33
а с кем играть будут?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:31
Всего 3 армейца и это хорошо ! Вероятность получить травму уменьшается, лазарет и так полон ))).
nubom
nubom
вчера в 13:25
А клюшек то на всех хватит?
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:23
Похоже Карпину нравится хваленная красно-белая защита....:))))
Capral
Capral
вчера в 13:22
В эту сборную, даже Фомин попал. Можно себе представить уровень этой команды...
shlomo
shlomo
вчера в 13:21
Хорошо Захаряна не стали дергать ему лучше потратить это время на адаптацию в новой команде. Да тут и остальных-то нет смысла вызывать. Пусть тренируются и готовятся в своих чемпионатах, чем играть непонятно зачем товарняки, рискуя вдобавок получить невынужденные травмы. Вызывать стоит только резервистов своих команд, для предоставления практики и игрового времени. Сейчас, как никогда, лучшее для этого время....

Ну а так что, такими темпами будет в дальнейшем мегарасширенный список из всех 100 россиян, играющих в РПЛ, ну и бонусом пяток игроков из ФНЛ и Европы ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:21
Как обычно, вратарей больше чем нападающих...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:15
Вызывает недоумение отсутствие в сборной вратаря Песьякова, защитника Фернадеса, нападающего Дзюбы и наоборот присутствие в составе Хлусевича, Денисова и особенно Джикии. Это недоразумения?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:14
Я календарь переверну - всё те же лица в сентябре.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:12
сентябрьский бесполезный сбор(
j7qwprsebawp
j7qwprsebawp
вчера в 13:08
Мощная получается сборная, все теже лица
Гость
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