«Реал Сосьедад» внёс Захаряна в заявку на чемпионат Испании

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вчера, 22:35

«Реал Сосьедад» внёс в заявку полузащитника для участия в Ла Лиге. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Россиянин внесён в заявку под 12-м номером.

Таким образом, игрок сможет принять участие в матче 3-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом», который состоится 25 августа.