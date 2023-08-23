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«Реал Сосьедад» внёс Захаряна в заявку на чемпионат Испании

вчера, 22:35

«Реал Сосьедад» внёс в заявку полузащитника Арсена Захаряна для участия в Ла Лиге. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Россиянин внесён в заявку под 12-м номером.

Таким образом, игрок сможет принять участие в матче 3-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом», который состоится 25 августа.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:37
Сильнейший? Да там и звезд не осталось один молодняк
FenixSL
FenixSL ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 12:04
нет нет
довольствуйся красотой рпл и кубка России
Igo0rek
Igo0rek ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 11:18
Эта новость в контексте того, смог бы он принять участие в пятничном матче или нет, поскольку могли не успеть все оформить.
LOpp
LOpp
сегодня в 09:56
Удачи Арсену в Испании!
Карпин за Реал Сосьедад забил 36 мячей, пожелаю Захаряну забить еще больше.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:53
Удачи Захаряну в испанском чемпионате,чтобы все у него получилось.
ABir
ABir
сегодня в 05:59
А иначе зачем его было покупать
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:04
Для нас это уже отрезанный ломоть.
adekvat
adekvat
сегодня в 04:47
Еще бы матч тв показывал бы ла лигу.
SkiNheD
SkiNheD
сегодня в 03:50
Ну перешел, удачи ему. Уже неделю об этом пишут.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:20
Берегись Барселона, Заха в законе прибыл !)
ejjtvxrpk6qr
ejjtvxrpk6qr
сегодня в 02:59
Ла Лига становится интереснее с приходом Захаряна
ОПС
ОПС
сегодня в 01:22
С интересом ждем начала игр Захаряна в испанском футболе. Надеемся, что все у него получится.
амурец
амурец
сегодня в 00:51
Ну хотелось, что бы Звхарян, и поучавствовал в игре и проявил себя
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 23:47
Выглядит как новость ради хайпа. Ежу понятно, что вывалить 10+ миллионов за игрока и не включить его в заявку было бы странно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:47
Мы очень рады за Арсена. Удачи ему в одной из сильнейших Лиг Европы
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