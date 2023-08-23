«Реал Сосьедад» внёс Захаряна в заявку на чемпионат Испании

«Реал Сосьедад» внёс в заявку полузащитника Арсена Захаряна для участия в Ла Лиге. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Россиянин внесён в заявку под 12-м номером.
Таким образом, игрок сможет принять участие в матче 3-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом», который состоится 25 августа.
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Карпин за Реал Сосьедад забил 36 мячей, пожелаю Захаряну забить еще больше.
Карпин за Реал Сосьедад забил 36 мячей, пожелаю Захаряну забить еще больше.