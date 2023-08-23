Оздоев, скорее всего, не сыграет с «Хартсом» из-за невыдачи визы

В пресс-службе ПАОКа рассказали о текущей ситуации с визой у российского полузащитника Магомеда Оздоева.
Ранее стало известно, что игроку отказали в её выдаче. Греческой команде предстоит 24 августа сыграть в Шотландии с «Хартсом» первый матч раунда плей-офф Лиги Конференций.
Это правда, что Магомед ещё не получил визу. Поэтому его участие в завтрашней игре кажется невозможным.
помочь он партнёрам хотел,
но жертва "культуры отмены"
зря на тренировках потел.
помочь он партнёрам хотел,
но жертва "культуры отмены"
зря на тренировках потел.