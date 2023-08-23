Оздоев, скорее всего, не сыграет с «Хартсом» из-за невыдачи визы

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вчера, 18:54

В пресс-службе ПАОКа рассказали о текущей ситуации с визой у российского полузащитника .

Ранее стало известно, что игроку отказали в её выдаче. Греческой команде предстоит 24 августа сыграть в Шотландии с «Хартсом» первый матч раунда плей-офф Лиги Конференций.