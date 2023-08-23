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Оздоев, скорее всего, не сыграет с «Хартсом» из-за невыдачи визы

вчера, 18:54
ХартсЛоготип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)-:-Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК21:45 Не начался

В пресс-службе ПАОКа рассказали о текущей ситуации с визой у российского полузащитника Магомеда Оздоева.

Ранее стало известно, что игроку отказали в её выдаче. Греческой команде предстоит 24 августа сыграть в Шотландии с «Хартсом» первый матч раунда плей-офф Лиги Конференций.

Это правда, что Магомед ещё не получил визу. Поэтому его участие в завтрашней игре кажется невозможным.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 02:14
Великобританскую визу продлил, да. Больше того скажу, с кем общаюсь из официального фан-клуба Манчестер Сити в России, они тоже без проблем сделали визы Великобритании.
zooveterinar
zooveterinar ответ ДжонниIIJonni (раскрыть)
вчера в 22:47
Какие там,спортивные признаки!! Когда ,они, это соблюдали?!!
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
вчера в 22:36
Мда... Спортивные принципы сливаются в унитаз по политическим принципам. Деградация УЕФА как она есть.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:56
Мелкие, комариные укусы со стороны толерантной Европы!
Ironigor
Ironigor ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:33
Куда ??? Английскую визу ???
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:29
Трудился Оздоев в три смены,
помочь он партнёрам хотел,
но жертва "культуры отмены"
зря на тренировках потел.
nubom
nubom
вчера в 20:12
Как бы и Захаряну не пришлось смотреть ЛЧ по телевизору...
drug01
drug01
вчера в 20:11
Очень жаль он так хотел сыграть!
Igo0rek
Igo0rek ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:08
Я с российским паспортом недавно получил визу без проблем, причем даже длительную оформили на мое удивление, я думал откажут.
lotsman
lotsman
вчера в 19:39
Кто бы сомневался. И так всё ясно было. Шотландцы не дадут визу, да и другие тоже.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:28
Да и такое бывает. Тем более парнишка с российским паспортом !)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:26
Вот же козлы европейцы
Naherger
Naherger
вчера в 19:15
Чистой воды дискриминация
Futurista
Futurista
вчера в 19:03
Британский бан как в лоб щелбан...
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