Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыИспания. Примера 2023/2024

«Динамо» отправило все документы для заявки Захаряна

вчера, 14:16

В «Динамо» заявили, что отправили все документы для заявки полузащитника сборной России Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

Наш клуб выполнил все необходимые действия в понедельник: документы были отправлены, а РФС выдал международный трансферный сертификат (МТС). Игрок отзаявлен.

Ранее сообщалось, что Ла Лига ещё не зарегистрировала игрока, но клуб из Сан-Себастьяна надеется, что россиянин сможет сыграть в матче 3-го тура.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноЗахарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Лас-Пальмасом»
Сегодня, 15:19 Фото
ОфициальноСборная России назвала расширенный список игроков на сентябрьский сбор
Сегодня, 13:05
В ПАОКе подтвердили, что Оздоев не сыграет с «Хартс» из-за британской визы
Сегодня, 12:28
Официально«Реал Сосьедад» внёс Захаряна в заявку на чемпионат Испании
Вчера, 22:35
Оздоев, скорее всего, не сыграет с «Хартсом» из-за невыдачи визы
Вчера, 18:54
В «Реале Сосьедад» делают всё возможное, чтобы Захарян сыграл в пятницу
Вчера, 13:54
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 18:45
Привет, Володя!!!
Я не знаю всех тонкостей переходa, но как по мне- это мало кому интересно. А возможно- я не прав.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:59
Салют, Витя!!! А сейчас того:- одному визы не дают, другому играть не дают…(((
Vladimir808
Vladimir808 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:57
Вопрос в другом. Захарян почти неделю в Испании, а Ла Лига не зарегистрировала игрока, значит нельзя играть.(
Capral
Capral ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 15:32
Признаться, начинают надоедать все эти ньюансы. Когда заиграет, проявит себя, тогда можно и поговорить. А сейчас, чего?
lotsman
lotsman
вчера в 15:30
Из Вашингтона ещё добро не дали и скорее всего не дадут.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:51
Захаряна не звезда, чтобы о нем так много говорить
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:29
Это было бы неплохо.сыграть в третьем туре.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 