«Динамо» отправило все документы для заявки Захаряна

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вчера, 14:16

В «Динамо» заявили, что отправили все документы для заявки полузащитника сборной России за «Реал Сосьедад».

Наш клуб выполнил все необходимые действия в понедельник: документы были отправлены, а РФС выдал международный трансферный сертификат (МТС). Игрок отзаявлен.

Ранее сообщалось, что Ла Лига ещё не зарегистрировала игрока, но клуб из Сан-Себастьяна надеется, что россиянин сможет сыграть в матче 3-го тура.