«Динамо» отправило все документы для заявки Захаряна

В «Динамо» заявили, что отправили все документы для заявки полузащитника сборной России Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».
Наш клуб выполнил все необходимые действия в понедельник: документы были отправлены, а РФС выдал международный трансферный сертификат (МТС). Игрок отзаявлен.
Ранее сообщалось, что Ла Лига ещё не зарегистрировала игрока, но клуб из Сан-Себастьяна надеется, что россиянин сможет сыграть в матче 3-го тура.
Я не знаю всех тонкостей переходa, но как по мне- это мало кому интересно. А возможно- я не прав.
Я не знаю всех тонкостей переходa, но как по мне- это мало кому интересно. А возможно- я не прав.