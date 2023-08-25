Тренер «Реала Сосьедад» поблагодарил Карпина за невызов Захаряна в сборную

Главный тренер «Реала Сосьедад» высказался об адаптации полузащитника , несколько дней назад перешедшего из московского «Динамо».

Россиянин включён в заявку испанской команды на матч 3-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом», который пройдёт сегодня.

Правда в том, что он меня удивил. Речь не о его уровне, а о том, как он адаптировался. Мы всегда говорим одно и то же. Хорошие игроки адаптируются очень быстро. С тем уровнем английского, которым он владеет, и с помощью некоторых игроков он очень быстро адаптировался ко всем задачам, очень быстро всё схватывал. Очевидно, я не собираюсь сейчас говорить об уровне, таланте и потенциале, который у него есть. Это 20-летний мальчик с прекрасным характером, который, если ничего не произойдёт, станет отличным игроком. Он очень хорошо адаптировался, и если я включил его в состав, то только потому, что он умеет играть.

Мне хотелось бы поблагодарить Валерия Карпина за то, что он оставил «Заху» здесь, чтобы он акклиматизировался, и не стал вызывать его в сборную.