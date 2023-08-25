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Тренер «Реала Сосьедад» поблагодарил Карпина за невызов Захаряна в сборную

вчера, 13:54

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгвасил высказался об адаптации полузащитника Арсена Захаряна, несколько дней назад перешедшего из московского «Динамо».

Россиянин включён в заявку испанской команды на матч 3-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом», который пройдёт сегодня.

Правда в том, что он меня удивил. Речь не о его уровне, а о том, как он адаптировался. Мы всегда говорим одно и то же. Хорошие игроки адаптируются очень быстро. С тем уровнем английского, которым он владеет, и с помощью некоторых игроков он очень быстро адаптировался ко всем задачам, очень быстро всё схватывал. Очевидно, я не собираюсь сейчас говорить об уровне, таланте и потенциале, который у него есть. Это 20-летний мальчик с прекрасным характером, который, если ничего не произойдёт, станет отличным игроком. Он очень хорошо адаптировался, и если я включил его в состав, то только потому, что он умеет играть.

Мне хотелось бы поблагодарить Валерия Карпина за то, что он оставил «Заху» здесь, чтобы он акклиматизировался, и не стал вызывать его в сборную.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:31
Ниче, его в Адлер вызовут на закрытие шашлычного сезона
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:21
такую звезду да на товарняки с Эретрией или таджикистаном вообще не стоит вызывать Карпин и без него справится
lotsman
lotsman
вчера в 15:16
Карпин правильно всё сделал. Захаряну сейчас надо вливаться в коллектив команды, самое время. Тяжёлая ситуация Сосьедада, отличная возможность для Арсена Захаряна сходу заявить о себе. У басков сейчас в нападении печаль-тоска. Сёрлот ушёл, Силва лечится, Садик ещё не готов выходить с первых минут, Фернандес совсем не тянет. Возможно уже в игре с Лас-Пальмасом мы можем увидеть Захаряна в деле. С нетерпением ждём дебюта Арсена. Выглядеть на поле бледнее того же Туррьентеса я думаю он не будет. Удачи Арсену.
Futurista
Futurista
вчера в 15:12
Еще бы)...Валера в Сан-Себастьяне свой парень...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:06
Представитель первоскоростной страны "Райского САда" поблагодарил представителя третьескоростной страны за товарИщескую помощь.

В ответ В.Г.Карпин ответил стихами "Трудиться в России уже нету сил,возьмите меня хоть куда,Альгвасил!Я мызу покинул,что б тренировать,а нас обманули,эстонскую мать! Красивое имя,высокая честь,и баскская волость в Испании есть! ".
drug01
drug01
вчера в 14:36
Для нашей сборной эта игра товарищеская а игроку надо освоиться в новом клубе
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:24
Нечего дёргать игрока. Всё равно не играем, прямых рейсов нет...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:22
Видимо Карпин сам себе выпросил благодарность
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:20
Этот невызов логичен.
Скорее Карпин не сделал глупость
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:14
Надеемся это пойдет на пользу
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:57
Иманол наверное не знал, что просто в сборную зовут лучших. Остальным там места нет.
Гость
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