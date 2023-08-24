Без новичка «Сосьедада», но с игроками «Урала» и легионерами. Сборная России объявила расширенный состав

1692908458

вчера, 23:20

В планах – матч с Катаром.

Сегодня был объявлен расширенный состав сборной России – национальная команда проведет сбор, сыграет с Катаром. Рассказываем, кто есть в списках.

Шанс на дебют у игроков «Урала», «Краснодара» и «Пари НН»

Сразу для шестерых футболистов из списка это возможность провести первые сборы в национальной команде. Особенно интересно выглядит выборка среди игроков «Урала» — их в расширенном составе сразу трое. И если Илья Помазун ранее уже проходил сборы, то для полузащитников Александра Юшина и Андрея Егорычева это потенциальный дебют.

Ни тот, ни другой звезд с неба не хватали – работяги, которые постепенно закрепились в стартовой обойме «шмелей», а сейчас становятся лидерами. Андрей отлично провел вторую часть минувшей кампании, да еще и перенес взятый темп на новый чемпионат – сейчас он регулярно играет правого вингера. Александр также вышел на первый план весной – в момент, когда другой новобранец Алексей Каштанов захандрил.

Еще три потенциальных дебютанта – из «Краснодара»: Сергей Волков, Александр Черников и Никита Кривцов. Каждый – игрок стартовой обоймы. Черников с Волковым – лучшие по отборам, дают приличный объем работы без мяча, Никита отлично вписался в систему Владимира Ивича, но пока не отличился результативными действиями в новом чемпионате.

Что касается Виктора Александрова, это молодой лидер обороны «Пари НН». Брали его еще в момент, когда нижегородцы только ворвались в РПЛ , и постепенно он завоевал место в стартовой обойме.

Из «Ростова» только двое

Игроки южан пока, пожалуй, на вызов в сборную не наработали. Старт сезона для команды крайне тяжелый, какое-то время пришлось играть без новобранцев из-за разбирательств с ФИФА . И на удивление после того, как их удалось заявить, южане в пяти встречах одержали лишь одну победу – 3:0 с «Рубином». Команда идет на 8-м месте в чемпионате – видимо, наслоилась усталость после триумфальной предыдущей кампании, да и объективно «Ростову» не хватает запаса мощности, чтобы бороться за призовые места.

В теории претендовать на место в расширенном составе могли бы Даниил Уткин, Алексей Ионов, Роман Акбашев – но первый не был так заметен в первых турах, а последние полноценно заиграли в новой команде лишь в конце июля-начале августа – и пока не набрали игровые кондиции.

Представлять «Ростов» будут другие – капитан Данил Глебов и форвард Николай Комличенко. Оба в клубе уже давно и сохраняют предельную стабильность. Данил все матчи в текущем чемпионате проводит от звонка до звонка, при отсутствии результативных действий предельно вовлечен в продвижение мяча, к тому же один из лучших по проценту успешных передач.

Комличенко приносит «Ростову» пользу на протяжении всех трех сезонов и не подвержен спадам. После того как южане выкупили его у «Динамо», нападающий забил 10 мячей и отдал 6 ассистов в сезоне-22/23, а в текущем розыгрыше Премьер-Лиги отметился уже тремя голами и одной результативной передачей.

Конкуренция на острие

На этот раз в составе сборной много действительно сильных исполнителей на острие. Николай Комличенко – лишь один из. Еще есть Федор Чалов – в текущем чемпионате все свои 4 мяча страйкер ЦСКА забил с пенальти, но стоит понимать – Федор играет не на профильной позиции. Федотов ставит его инсайдом – вынужденная мера, продиктованная уходом Медины и травмой (и потенциальным трансфером в «Динамо») Хорхе Карраскаля. При этом футболист лишь прибавляет в уверенности.

Иван Сергеев, несмотря на неожиданный прогресс Матео Кассьерры, продолжает забивать за «Зенит» — отметился уже двумя мячами. Но куда более предпочтительно смотрятся кандидатуры Александра Соболева и Константина Тюкавина. Форвард «Динамо» вообще совершил рывок в карьере – ранее он был заложником статуса Федора Смолова, с которым выступал на одной позиции, но оставался в запасе из-за опыта своего одноклубника. Личка решил передвинуть Федора на позицию «десятки», чтобы освободить дорогу в старт для работоспособного и талантливого воспитанника «бело-голубых». Реакция от Константина отличная – 3 гола и 2 ассиста за 5 матчей РПЛ .

Первый соперник – Катар, второй пока не определен

Выбор соперников продолжается – пока договориться удалось лишь со сборной Катара – команды встретятся 12 сентября. Планируется, что поединок пройдёт на стадионе «Аль-Джануб», который принял 7 игр чемпионата мира-2022.

С выбором второго оппонента, по словам генерального секретаря сборной России Максима Митрофанова, есть сложности – национальная команда хочет организовать встречу в домашних стенах. Преимущественно речь идет об африканских сборных – во время саммита Россия – Африка сообщалось, что ведутся переговоры с представителями Египта, Конго, Нигерии, Сенегала и Мали, подавался запрос на контрольную встречу с Буркина-Фасо.

Ранее, в середине апреля, появлялись инсайды о контактах с федерацией футбола Камеруна – но в августе генеральный секретарь федерации Блез Джунан заявил:

В будущем возможно провести матч между сборными Камеруна и России. Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будут готовы заплатить определенную сумму за организацию данной встречи. Тогда наша федерация обязательно договорится.

Времени остается мало – не факт, что на флажке удастся найти второго соперника.