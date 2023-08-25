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«Спартак» заявил Бабича для участия в чемпионате России

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d1metras
d1metras
вчера в 17:25
Джикию надеюсь на лавку усадит.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 15:08
Черданцева только не ставить комментатором на матчи Спартака, а то из Бабича не совсем "Буффонище" получится.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:02
Наличие новых игроков - не гарантия усиления...
Отпустить Жиго....и позвать Бабича - не значит усилиться...
Почему от Эраковича отказались...хороший вроде игрок...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:18
Что либо говорить пока рано - давайте сдержанно понаблюдаем и пожелаем игроку побыстрее обрести себя в новом коллективе.
Холод
Холод
вчера в 13:49
Удачи
lotsman
lotsman
вчера в 13:44
Спартак усиливает защиту. Давно пора.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:04
Константин Михалыч молвил,
взгромоздясь на пьедестал:
Пусть хоть Дедич,или Бабич-
лишь бы Геничем не стал!
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
вчера в 12:57
А где опорник -волнорез ? явно нужно 2 опорника волнореза и центральных полузащитников упразнить . бокс ту бокс не нужны в таком количестве явно ...
Еще нужен под нападющим плеймейкер
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:23
Игроков много, игры мало... Зенит проинспектировал...
izrafel
izrafel
вчера в 12:21
Это даже хорошо, что все так быстро получилось. Удачи ему в первом матче.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:16
Удачи парнишке, пусть Джикию усадит на лавку
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:09
Ещё парочку защитников нужно искать
VAGNER LAVE
VAGNER LAVE
вчера в 11:53
Ну все, теперь оборона Спартака как неприступная скала. В заявке 10 защитников. Теоретически можно всех поставить и в воротах Свинова. Круть будет!
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:50
Как раз и посмотрим на что горазд
lotsman
lotsman
вчера в 11:44
А если случайно поставил не на тот результат вернуть можно или никак?
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