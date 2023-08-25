«Спартак» заявил Бабича для участия в чемпионате России

«Спартак» внёс в заявку новичка команды — защитника Срджана Бабича. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.
Завтра, 26 августа, москвичи в рамках 6-го тура чемпионата России дома примут «Ахмат».
«Спартак» внёс в заявку новичка команды — защитника Срджана Бабича. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.
Завтра, 26 августа, москвичи в рамках 6-го тура чемпионата России дома примут «Ахмат».
взгромоздясь на пьедестал:
Пусть хоть Дедич,или Бабич-
лишь бы Геничем не стал!
взгромоздясь на пьедестал:
Пусть хоть Дедич,или Бабич-
лишь бы Геничем не стал!