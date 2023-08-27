«Лацио» согласовал трансфер полузащитника «Марселя»

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи перейдёт в «Лацио». Сумма трансфера составит 13 миллиона евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов. Официальное объявление о сделке ожидается на следующей неделе. Ранее сообщались условия контракта.
В прошедшем сезоне Гендузи провёл 43 игры, набрал 10 результативных баллов (5 голов и 5 ассистов) и получил 5 жёлтых карточек. В текущем сезоне француз сыграл 4 матча. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 25 миллионов евро.
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