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«Лацио» согласовал трансфер полузащитника «Марселя»

вчера, 15:13

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи перейдёт в «Лацио». Сумма трансфера составит 13 миллиона евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов. Официальное объявление о сделке ожидается на следующей неделе. Ранее сообщались условия контракта.

В прошедшем сезоне Гендузи провёл 43 игры, набрал 10 результативных баллов (5 голов и 5 ассистов) и получил 5 жёлтых карточек. В текущем сезоне француз сыграл 4 матча. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 25 миллионов евро.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:17
В общем купили подешевке.
протон
протон
вчера в 19:12
не сказал бы, что это игрок под Сарри
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:42
Здравствуйте.

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