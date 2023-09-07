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Бывший наставник «Челси» может возглавить «Лион»

вчера, 09:11

Английский тренер Грэм Поттер может возглавить «Лион». Сообщается, что действующий наставник французского клуба Лоран Блан будет уволен в ближайшее время. Владелец «Лиона» Джон Текстор провёл перегоры с Поттером.

48-летний англичанин является свободным агентом с апреля 2023 года. За свою тренерскую карьеру он возглавлял следующие клубы: «Эстерсунд», «Суонси», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Челси». Вместе с «Эстерсундом» Поттер выигрывал чемпионат Швеции 2016/2017.

«Лион» занимает последнее место в текущем розыгрыше Лиги 1. В рамках 4-го тура он уступил ПСЖ.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 10:43
Это было бы прекрасно. Поттер отличный специалист
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:14
Похоже этот тренер в Лионе долго не задержится и тоже будет уволен.
Гость
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