Бывший наставник «Челси» может возглавить «Лион»

Английский тренер Грэм Поттер может возглавить «Лион». Сообщается, что действующий наставник французского клуба Лоран Блан будет уволен в ближайшее время. Владелец «Лиона» Джон Текстор провёл перегоры с Поттером.
48-летний англичанин является свободным агентом с апреля 2023 года. За свою тренерскую карьеру он возглавлял следующие клубы: «Эстерсунд», «Суонси», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Челси». Вместе с «Эстерсундом» Поттер выигрывал чемпионат Швеции 2016/2017.
«Лион» занимает последнее место в текущем розыгрыше Лиги 1. В рамках 4-го тура он уступил ПСЖ.