Видео, на котором юморист поцеловал Месси в шею, стало вирусным

В Сети завирусилось видео, на котором известный аргентинский юморист Мигель Гранадос поцеловал нападающего клуба «Интер Майами» Лионеля Месси в шею.
Видео носит юмористический характер и, вероятно, является анонсом грядущего интервью футболиста.
Ранее сообщалось, что игрок рискует пропустить ближайшие матчи своей команды.
За гей-нарцисс тут не банят. как я вижу.
А за гея-карлика? Или карликового гея? Или гея-интроверта? Или за пассивного гея?
За гей-нарцисс тут не банят. как я вижу.
А за гея-карлика? Или карликового гея? Или гея-интроверта? Или за пассивного гея?
Извини, Леонель, но ты знал, куда ты ехал.
Извини, Леонель, но ты знал, куда ты ехал.