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Видео, на котором юморист поцеловал Месси в шею, стало вирусным

вчера, 11:14

В Сети завирусилось видео, на котором известный аргентинский юморист Мигель Гранадос поцеловал нападающего клуба «Интер Майами» Лионеля Месси в шею.

Видео носит юмористический характер и, вероятно, является анонсом грядущего интервью футболиста.

Ранее сообщалось, что игрок рискует пропустить ближайшие матчи своей команды.

Видео, на котором юморист поцеловал Месси в шею, стало вирусным

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:36
Фанаты гнома все обызвались на Роналду что он якобы гей а сам их кумир геем оказался. Что они теперь скажут??
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:37
А будет какое-нибудь порицание этого комика, его отмена в социуме, прокуратура, фбр, цру, оон? Или это другое? Так сказать соответствует повесточке и современным ценностям.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:16, ред.
Вот почему он не поехал в Саудию, там таких казнят
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:27
Врасплох? Да у него глаза закатились от счастья.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:26, ред.
Как бы вопили сейчас все сине-бело-зелёные с этого сайта. если б это был Роналду... Что бы писали.
За гей-нарцисс тут не банят. как я вижу.

А за гея-карлика? Или карликового гея? Или гея-интроверта? Или за пассивного гея?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:43
Да Месси застали врасплох, а вот гей-нарцисс Кри не растерялся бы, развернулся и засосал бы в засос.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:37
Я боюсь, что посыл тут однозначен, потому что один из персонажей этого комика Гранадоса, как написано в испанской Википедии, футбольный журналист-гей, который показывает всем, как важно правильно относиться к ЛГБТ.

Извини, Леонель, но ты знал, куда ты ехал.
Гость
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