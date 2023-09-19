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Сборная Россия сыграет с пятикратным обладателем Кубка африканских наций

вчера, 14:47

Сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Камеруна. Игра состоится в период с 12 по 16 октября.

Матч пройдёт в Санкт-Петербурге или на юге России. На данный момент обговариваются последние организационные детали.

В рейтинге ФИФА сборная России занимает 38-е место, а сборная Камеруна 42-е место. Напомним, 12 сентября россияне сыграли вничью со сборной Катара.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:25, ред.
Может сборная Камеруна и на 42 месте, но она есть, а нашей на 38-м нет: ни тренера, ни сборной.
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:43
Сейчас любой соперник важен и нужен
А тем более одна из сильнейших на африканском континенте
Будет очень интересно посмотреть что покажут команды
И сборная России тоже, это без иронии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:00
Хороший соперник без шанса россборной, тем интересней будет, как будут обривать с чувством, с толком, с расстановкой.
Apokalipsys
Apokalipsys ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 15:34
На его месте я бы все 300 вызвал бы.
Грамотный подход.
adekvat
adekvat
вчера в 14:59
Карпин уже выбирает состав на матч из 250 человек.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:52
Сейчас кое-кто вмешается, и игра сорвется.
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