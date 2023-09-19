Сборная Россия сыграет с пятикратным обладателем Кубка африканских наций

Сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Камеруна. Игра состоится в период с 12 по 16 октября.
Матч пройдёт в Санкт-Петербурге или на юге России. На данный момент обговариваются последние организационные детали.
В рейтинге ФИФА сборная России занимает 38-е место, а сборная Камеруна 42-е место. Напомним, 12 сентября россияне сыграли вничью со сборной Катара.
А тем более одна из сильнейших на африканском континенте
Будет очень интересно посмотреть что покажут команды
И сборная России тоже, это без иронии
А тем более одна из сильнейших на африканском континенте
Будет очень интересно посмотреть что покажут команды
И сборная России тоже, это без иронии