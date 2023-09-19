Сборная Россия сыграет с пятикратным обладателем Кубка африканских наций

1695124032

вчера, 14:47

Сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Камеруна. Игра состоится в период с 12 по 16 октября.

Матч пройдёт в Санкт-Петербурге или на юге России. На данный момент обговариваются последние организационные детали.