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Сборная России может сыграть с ЮАР

вчера, 15:56

РФС обсуждает с Федерацией футбола ЮАР проведение товарищеского матча между сборными. Игру планируется провести в ноябре.

Сборная России ни разу не встречалась со сборной ЮАР. В рейтинге ФИФА российская команда занимает 38-е место, а южно-африканская 63-е.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет со сборной Камеруна.

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Все комментарии
leo2011-12
leo2011-12
сегодня в 03:54
Да нет никакой сборной! Зачем себя обманывать?
pomor45
pomor45 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 21:28
Так хоть и без желания, но тренировал, а то агитирует всех, кто может, слинять за бугор.
pomor45
pomor45
вчера в 21:25
Стоит Дюков на перекрёстке международных футбольных дорог и канючит: "Есть желающие сыграть товарищеский матч с моей сборной?". "Некогда нам, мы делом заняты", - отвечают ему чаще всего.
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:18
- Во, блин, сенсация:

"Сборная России может сыграть с ЮАР"...

- А может и не сможет...

"В рейтинге ФИФА российская команда занимает 38-е место, а южно-африканская 63-е."

- Ну рейтинг, прямо скажем, так себе... А если подумать... то вообще - ни в ....., ни в Красную Армию.

- Вроде бы Бразилия к нам лояльна... Почему бы с ними не договориться?
pomor45
pomor45
вчера в 20:13
Эти пресловутые рейтинги напоминают мне мультик, в котором удава измеряют размерами разной живности. Удава устроило измерение в попугаях, потому что в них он выглядел гораздо длиннее.
lotsman
lotsman
вчера в 18:11
Россия с ЮАР ещё не играла, будет интересно посмотреть.
nubom
nubom
вчера в 17:27
Камерун, ЮАР... Следующий матч в Антарктиде?
Справедливый Хам
Справедливый Хам
вчера в 17:26
Да ну , чего мелочиться. Есть же сборные Монголии и Сомали вот они нашей сборной по силе. Юар это слишком круто.
7pce2maddwse
7pce2maddwse
вчера в 16:56
Интересно, а со сборной Эритреи будет матч?))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:53
Может.....
Напоминает гадание на ромашке :
Любит, не любит, к сердцу прижмёт, к чёрту пошлёт.))))
8hatwm332mue
8hatwm332mue
вчера в 16:48
Никакой разницы нет, против кого толпе балбесов дурака валять
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 16:45
Путин относительно недавно собирал африканцев, теперь на футбол с ними
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:16
Валерино счастье. Ща 70 человек в сборную вызовет....:)))

Ну вот. ЮАР соперник серьезный...... Вот только Карпин без желания тренирует, а это проблема. Сейчас нужен не мотиватор, от настроения которого зависит игра сборной, а тот который сможет настроить механизм сборной, тактику, стратегию .... хотя, чтобы всерьез говорить про тактику и стратегию, нужно понимать, что есть какой-то костяк сборной, пока его не видно...
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