"Сборная России может сыграть с ЮАР"...

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вчера, 15:56

РФС обсуждает с Федерацией футбола ЮАР проведение товарищеского матча между сборными. Игру планируется провести в ноябре.

Сборная России ни разу не встречалась со сборной ЮАР . В рейтинге ФИФА российская команда занимает 38-е место, а южно-африканская 63-е.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет со сборной Камеруна.