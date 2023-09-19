"Сборная России может сыграть с ЮАР"...

РФС обсуждает с Федерацией футбола ЮАР проведение товарищеского матча между сборными. Игру планируется провести в ноябре.
Сборная России ни разу не встречалась со сборной ЮАР. В рейтинге ФИФА российская команда занимает 38-е место, а южно-африканская 63-е.
Ранее сообщалось, что сборная России сыграет со сборной Камеруна.
Ну вот. ЮАР соперник серьезный...... Вот только Карпин без желания тренирует, а это проблема. Сейчас нужен не мотиватор, от настроения которого зависит игра сборной, а тот который сможет настроить механизм сборной, тактику, стратегию .... хотя, чтобы всерьез говорить про тактику и стратегию, нужно понимать, что есть какой-то костяк сборной, пока его не видно...
Ну вот. ЮАР соперник серьезный...... Вот только Карпин без желания тренирует, а это проблема. Сейчас нужен не мотиватор, от настроения которого зависит игра сборной, а тот который сможет настроить механизм сборной, тактику, стратегию .... хотя, чтобы всерьез говорить про тактику и стратегию, нужно понимать, что есть какой-то костяк сборной, пока его не видно...