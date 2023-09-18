Опубликовано расписание матчей 4-го раунда Пути регионов Кубка России

Опубликовано расписание поединков 4-го раунда Пути регионов Кубка России.
26 сентября, вторник
«Уфа» – «Торпедо», начало в 16:30
27 сентября, среда
«Динамо-Владивосток» – «Тюмень», начало в 12:00
«СКА-Хабаровск» – «Сокол», начало в 12:30
«Рязань» – «Акрон», начало в 13:00
«Биолог» – «Черноморец», начало в 14:00
«Форте» – «Динамо» Махачкала, начало в 16:00
СКА Ростов-на-Дону – «Нефтехимик», начало в 16:30
«Амкар» – «Кубань», начало в 16:30
«Знамя Труда» – «Волгарь», начало в 18:00
«Динамо» Брянск – «Шинник», начало в 18:00
КАМАЗ – «Ленинградец», начало в 18:30
«Луки-Энергия» – «Енисей», начало в 18:30
«Ротор» – «Алания», начало в 19:00
«Текстильщик» – «Родина», начало в 19:00
«Леон Сатурн» – «Арсенал», начало в 19:00
28 сентября, четверг
2Drots – «Химки», начало в 16:30