Френки Де Йонг из-за травмы может не сыграть до ноября

Полузащитник Френки Де Йонг из-за повреждения рискует вернуться в игру лишь в ноябре.
Из-за болезненного удара в матче Ла Лиги против «Сельты» (3:2) игрок был вынужден покинуть поле на 36-й минуте. Первые сканирования показали, что травма голеностопа у хавбека может оказаться более серьезной, чем предполагалось ранее. Дополнительные медобследования помогут уточнить сроки восстановления Де Йонга.
Такой игрок должен больше играть в центре и атакеч а не играть третьего ЦЗ, конечно от такой нагрузки постоянно в обороне в центра и атаке он будет сильно нагружаться, такой игрок должен как Де Брюйне играть больше в атаке, или 10.
Такой игрок должен больше играть в центре и атакеч а не играть третьего ЦЗ, конечно от такой нагрузки постоянно в обороне в центра и атаке он будет сильно нагружаться, такой игрок должен как Де Брюйне играть больше в атаке, или 10.