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Френки Де Йонг из-за травмы может не сыграть до ноября

вчера, 22:44

Полузащитник Френки Де Йонг из-за повреждения рискует вернуться в игру лишь в ноябре.

Из-за болезненного удара в матче Ла Лиги против «Сельты» (3:2) игрок был вынужден покинуть поле на 36-й минуте. Первые сканирования показали, что травма голеностопа у хавбека может оказаться более серьезной, чем предполагалось ранее. Дополнительные медобследования помогут уточнить сроки восстановления Де Йонга.

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протон
протон
сегодня в 00:10
Называйте меня сумасшедшим, но для меня Френки - голова Барселоны и один из самых важных игроков, если не самый важный. И без него можно влететь спокойно любому сопернику. Педри также очень хорош в креативе, но и его нет… Если точно травма на месяц, то лигу можно отдать такими темпами.
Такой игрок должен больше играть в центре и атакеч а не играть третьего ЦЗ, конечно от такой нагрузки постоянно в обороне в центра и атаке он будет сильно нагружаться, такой игрок должен как Де Брюйне играть больше в атаке, или 10.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:26
Скорейшего выздоравления и снова в бой.
Гость
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