Френки Де Йонг из-за травмы может не сыграть до ноября

1695498267

вчера, 22:44

Полузащитник из-за повреждения рискует вернуться в игру лишь в ноябре.

Из-за болезненного удара в матче Ла Лиги против «Сельты» (3:2) игрок был вынужден покинуть поле на 36-й минуте. Первые сканирования показали, что травма голеностопа у хавбека может оказаться более серьезной, чем предполагалось ранее. Дополнительные медобследования помогут уточнить сроки восстановления Де Йонга.