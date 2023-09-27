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Экс-тренер женской сборной Испании стал фигурантом дела Рубиалеса

сегодня, 14:35

Судья Национального суда Франсиско де Хорхе, ведущий расследование дела бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, включил экс-тренера женской сборной Испании Хорхе Вильду в число подозреваемых. Бывшему директору команды Альбрто Луке присвоили аналогичный статус.

В четверг Луке должен был дать показания в роли свидетеля, но судья внес его в список подследственных.

Вильда руководил женской сборной Испании с 2015 года. В начале сентября 2023-го его уволили на фоне скандала с Рубиалесом.

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Все комментарии
nubom
nubom
сегодня в 16:35
ElemVEnh
ElemVEnh
сегодня в 16:26, ред.
Испанский судья назначил себя подозреваемым по делу Рубиалеса, тем самым снял себя от ответственности ведения этого дела!
alexamit
alexamit
сегодня в 16:21
Боже!Что творится в Европе!
протон
протон
сегодня в 16:15
Испанский судья, под натиском всей этой шумихи, общественности, разных фемен и соц. сетей, похоже, даже покойного деда Рубиалеса может внести в список подозреваемых.
А журналистов, которые стояли рядом и фотографировали? Они же тоже видели момент страшного преступления. Не вмешались, не заступились за бедную девочку, и даже потом продали эту порнографию за большие деньги в свои медиа. Виноваты однозначно!
Botazubr
Botazubr
сегодня в 16:13
Рубят лес, Хорхе летят!
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:00
и не стыдно им целовать не целованных девчонок
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:52
Сэкс-тренер женской сборной Испании стал фигурантом дела Рубиалеса...
seqv568m5jkx
seqv568m5jkx
сегодня в 15:12
Похоже накрыли всю шайку целовальников
Гость
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