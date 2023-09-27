Экс-тренер женской сборной Испании стал фигурантом дела Рубиалеса

Судья Национального суда Франсиско де Хорхе, ведущий расследование дела бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, включил экс-тренера женской сборной Испании Хорхе Вильду в число подозреваемых. Бывшему директору команды Альбрто Луке присвоили аналогичный статус.
В четверг Луке должен был дать показания в роли свидетеля, но судья внес его в список подследственных.
Вильда руководил женской сборной Испании с 2015 года. В начале сентября 2023-го его уволили на фоне скандала с Рубиалесом.
А журналистов, которые стояли рядом и фотографировали? Они же тоже видели момент страшного преступления. Не вмешались, не заступились за бедную девочку, и даже потом продали эту порнографию за большие деньги в свои медиа. Виноваты однозначно!
А журналистов, которые стояли рядом и фотографировали? Они же тоже видели момент страшного преступления. Не вмешались, не заступились за бедную девочку, и даже потом продали эту порнографию за большие деньги в свои медиа. Виноваты однозначно!