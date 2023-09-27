Экс-тренер женской сборной Испании стал фигурантом дела Рубиалеса

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сегодня, 14:35

Судья Национального суда Франсиско де Хорхе, ведущий расследование дела бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) , включил экс-тренера женской сборной Испании Хорхе Вильду в число подозреваемых. Бывшему директору команды Альбрто Луке присвоили аналогичный статус.

В четверг Луке должен был дать показания в роли свидетеля, но судья внес его в список подследственных.

Вильда руководил женской сборной Испании с 2015 года. В начале сентября 2023-го его уволили на фоне скандала с Рубиалесом.