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Роналду подаст в суд на «Ювентус» из-за задолженностей по зарплате

вчера, 11:46

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду принял решение подать в суд на «Ювентус», за который он выступал с 2018 по 2021 год.

У португальца было тайное соглашение с туринским клубом, которое позволяло «Ювентусу» отложить выплату заработной платы футболисту во время пандемии коронавируса. «Ювентус» до сих пор не перевёл Роналду 19,9 млн евро.

По данным источника, Криштиану запросил документы у прокуратуры Турина, чтобы подать в суд на «Юве».

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Все комментарии
ballak144
ballak144 ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 01:12
В курсе, что руководство давно сменилось?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:09, ред.
Не хочу и не буду спорить с вами по поводу благотворительности португальца - факт налицо, но мне хотелось бы посмотреть на его благие поступки в случае, если бы он не зарабатывал десятки миллионов. У каждого из нас своё мнение по этому поводу, но или я негативно настроен к нему изначально, либо мне не нравится его поведение на поле во время матчей, но мне кажется, что Роналду занимается благотворительностью не по своей доброте, а для создания своего положительного имиджа у всех причастных к футболу.
В своём мнении могу ошибаться, и если это так и есть, буду только этому рад. К сожалению мы, люди, лишены возможности заглянуть в душу другому человеку, а как иногда хочется. И не только в футболе.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:59
Ты же сам можешь дать, зачем еще куда-то обращаться? Если нет, тогда не надо.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:50, ред.
https://www.soccer.ru/hashtags/vip на счет вип статуса. обращение здесь
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:32
Его осудили, чтобы он не говорил. Причем тут английские юристы, если в Испании другие законы? Дай мне вип. Спасибо
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:12
Согласен с тем что не только Ювентус был замечен в махинациях. к примеру тот же Милан при Берлускони.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:10
Из недавнего - недостоверная информация о минеральной воде, которую продает Роналду.
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И причем тут футболист? Он должен проверять качество воды о прохождении сертификации? В Испании нет законов, ограничивающих использование недостоверных заявлений о положительном влиянии продукта на состояние здоровья потребителя, чем и воспользовались производители этой минеральной воды. И вообще чистая подстава футболиста.

Проиграл только Ювентус.
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Роналду в «Юве» забил 101.
Если «Юве» так хорошо без Рона, почему в матчах без него было хуже? Неубедительные результаты без португальца – еще один аргумент, за которым удобно прятать его недостатки.
Эпилог: Роналду свое дело делал отлично. Это проблемы Ювентуса и тренеров, что никто из них так и не смог его нормально встроить.
протон
протон
вчера в 16:48
Я люблю МЮ, но то, что творится в клубе после эпохи Фергюсона - это Червиченко, Смородская и Цорн нервно курили в сторонке. И не надо наваливать что Рон виноват в бедах МЮ.
Возможно может забыли заслуги Рона в МЮ но я напомню
«Манчестер Юнайтед»
Чемпион Англии (3): 2006/07, 2007/08, 2008/09
Обладатель Кубка Англии: 2003/04
Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 2005/06, 2008/09
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2007/08
Обладатель Суперкубка Англии: 2007
Победитель Клубного чемпионата мира: 2008
протон
протон
вчера в 16:42
В Испании Роналду уже судили за махинации.
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За что судили ? Есть факты? Много кого судили в Испании за неуплату налогов.
РадамельФалькао – 5,6 млн евро с 2012 по 2013 гг.
Пепе – 3,7 млн евро с 2010 по 2013 гг.
ЖозеМоуринью – 3,3 млн евро с 2011 по 2012 гг.
РикардуКарвалью – 2 млн евро с 2011 по 2012 гг.
ФабиуКоэнтрау – 1,3 млн евро с 2012 по 2014 гг.
АнхельДи Мария – 1,3 млн евро с 2012 по 2013 гг.
Хамес Родригес, Филипе Луис, ДиегуКоста, Джексон Мартинес – проверяются Налоговой службой.
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 16:40
Каких именно не уместных?
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:36
"Я никогда и ничего не скрывал от налоговых органов – ни в одной из стран, где я выступал, у меня не возникало подобных проблем. Все должны платить налоги и декларировать все свои доходы – тем, кто меня знает, известно, что я всегда требую этого от своих консультантов, потому что мне не нужны неприятности". Португалец утверждал, что предъявляемые ему обвинения в создании в 2010 году специальной системы по уходу от налоговых обязательств беспочвенны – на протяжении последних 13 лет он пользовался одной и той же схемой, которую ему еще в 2004 году предложили английские юристы в "МЮ".
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:36
"Тайное соглашение". Вопрос только в том, насколько "тайное". Можно только предположить, что не заверенное никакими официальными документами. Но... судопроизводство в "кап.странах" таково, что различного рода соглашения не обязательно оформлять официально. Достаточно устных договоренностей между сторонами, и если в суде они будут фигурировать, португалец процесс выиграет.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:34
Серьезно? Обвиняешь Ювентус в бедах Роналду? Я напоминаю, что не только Юве был замечен в махинациях. В Испании Роналду уже судили за махинации. Из недавнего - недостоверная информация о минеральной воде, которую продает Роналду.

Проиграл только Роналду??? До прихода Роналду Юве дважды играл в финале ЛЧ, 7 раз подряд выигрывал чемпионат и 5 раз подряд Кубок Италии. И что с ними сейчас??? Проиграл только Ювентус.
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 16:33
На какие вопросы ? Про махинации Ювентуса?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:33
Теперь надеюсь всем понятно почему после Юве и МЮ гея-нарцисса послали все топ клубы Европы!
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:32
Читай внимательно мои комментарии, в этом причина твоих неуместных ответов мне.
Я и так уже всё разжевал до однородной массы.
протон
протон ответ KTS84 (раскрыть)
вчера в 16:32
Не обнищал. Выигранные средства скорее всего отдаст в благотворительный фонд.
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 16:31
Ты не отвечал когда про футболистов которые перешли в СА где играет великий футболист Криштиану Роналду.
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 16:30
Рон. Человек и человечище огромной силы воли, работоспособности, так еще и с огромным сердцем. Читаешь про организации, которые исполняют последние желания неизлечимо больных детей и ком в горле стоит. Мы все люди и должны друг другу помогать а не пиарится на чужом горе вот как раз таки. Если ты считаешь это пиаром , значит он все правильно делает. Просто с ума сойти сколько он денег уже перевёл на благотворительность. Люди пишут, что он лицемер и работает только на свою статистку, но кто ещё кроме него продал бы свою золотую бутсу или золотой мяч? Никто. Он пахал весь год ради этих наград, а потом продал их и раздал деньги детям, просто Человечище, нет слов! Давай друг брать пример с таких как Рон? Без пафоса и на полном серьезе, Роналду это дар человечеству. Если бы хотя бы 20% мультимиллионеров жертвовали бы столько же, это навсегда изменило бы мир в лучшую сторону.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:30
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 16:28
    Причем тут вердикт суда. К моему вопросу это вообще никакого отношения не имеет.
    протон
    протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
    вчера в 16:18
    В основном люди пишут то, что им выгодно. Ну что будем ждать вердикт суда.
    KTS84
    KTS84
    вчера в 16:17
    Обнищал нарцисс?
    протон
    протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
    вчера в 16:17
    Почему я буду отвечать на твой вопрос? Ты на мои вообще не отвечал ранее. Я отвечу так. Ты что думаешь, что Рон, как дурачек, будет обращаться в суд для получения тех денег, что ему обязаны выплачивать? Тебе не кажется, он бы себя подставил? Я скажу так. Останусь при своем мнении. Обязаны выплачивать - пусть выплачивают. Другое мне не интересно. И махинации клуба тем более. Вы ведь сами не знаете, что было там в кулуарах, а говорите, что были свидетелем всех дел при Ковиде. Ты говоришь одно опровергая меня и мои мнения а затем когда нужно их же подтверждаешь.
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 16:15
    Ещё раз повторяю вопрос. Зачем было приписывать себе, что он пошёл на снижение зарплаты?
    протон
    протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
    вчера в 16:11
    Жаль что Рон перешел в Ювентус клуб который частил в махинациях. Проиграл в этом только футболист, а не клуб. Докажите мне, где футболист любит пиарится на добрых делах? Это журналисты любят пиарится на делах добрых, что совершает футболист вот и получается пиар. Вы считаете пиаром то что человек создает благое и доброе? Пусть это для вас отсается пиаром. Это кто собирает пресс-конференцию? Или пресс-конференция собирает самого Рона? Палка о двух концах. Если нам что-либо не нравится, то мы найдем причину.
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 16:05
    Ответь только на один вопрос. Зачем было пиариться на том, что якобы пошёл на снижение зарплаты??? Если бы не вскрылись махинации Юве, то все бы думали, что он поступил благородно, как и другие футболисты.
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 16:02
    Он любит пиариться на добрых делах. Это хорошо, что он жертвует деньги. Когда он это делает, он собирает пресс-конференцию и сообщает об этом на весь Мир.
    И зачем себя пиарить делами к которым отношения не имеешь? На снижение зарплаты он не пошёл, отели его не принимали ковидных.
    Catenaccio_86
    Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 16:00
    Читай внимательно, что пишут люди.
    Ещё раз повторяю, он вправе требовать всё, что ему должны. Речь о другом, что ему приписали благородный поступок к которому он отношения не имеет. И если бы не вскрылись махинации Юве, то все бы продолжали считать, что португал поступил благородно отказавшись от части зарплаты.
    Речь только об этом, хватит уже писать про деньги.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 15:50
    Он заработал свою зарплату. Кто спорит? Но зачем было создавать пиар, что он отказался, чтобы поддержать Юве в трудный период? Да еще в обход налоговой. Свою зарплату пусть требует как хочет, но налоговая тоже спать не будет. Худший трансфер в истории Ювентуса.
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