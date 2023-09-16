Роналду подаст в суд на «Ювентус» из-за задолженностей по зарплате

1694853964

вчера, 11:46

Нападающий «Аль-Насра» принял решение подать в суд на «Ювентус», за который он выступал с 2018 по 2021 год.

У португальца было тайное соглашение с туринским клубом, которое позволяло «Ювентусу» отложить выплату заработной платы футболисту во время пандемии коронавируса. «Ювентус» до сих пор не перевёл Роналду 19,9 млн евро.

По данным источника, Криштиану запросил документы у прокуратуры Турина, чтобы подать в суд на «Юве».