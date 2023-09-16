Роналду подаст в суд на «Ювентус» из-за задолженностей по зарплате

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду принял решение подать в суд на «Ювентус», за который он выступал с 2018 по 2021 год.
У португальца было тайное соглашение с туринским клубом, которое позволяло «Ювентусу» отложить выплату заработной платы футболисту во время пандемии коронавируса. «Ювентус» до сих пор не перевёл Роналду 19,9 млн евро.
По данным источника, Криштиану запросил документы у прокуратуры Турина, чтобы подать в суд на «Юве».
Что касается Роналду, то в общем-то тут его вины нет, если клуб должен выплатить деньги и не выплачивает, значит, можно добиваться и через суд. Единственный некрасивый момент, конечно, это тайное соглашение. История с налогами ничему не научила до сих пор так продолжает прятать даже какие-то небольшие для него суммы в обход всех инстанций.
Что касается Роналду, то в общем-то тут его вины нет, если клуб должен выплатить деньги и не выплачивает, значит, можно добиваться и через суд. Единственный некрасивый момент, конечно, это тайное соглашение. История с налогами ничему не научила до сих пор так продолжает прятать даже какие-то небольшие для него суммы в обход всех инстанций.
Ещё раз повторяю, он вправе требовать всё, что ему должны. Речь о другом, что ему приписали благородный поступок к которому он отношения не имеет. И если бы не вскрылись махинации Юве, то все бы продолжали считать, что португал поступил благородно отказавшись от части зарплаты.
Речь только об этом, хватит уже писать про деньги.
Ещё раз повторяю, он вправе требовать всё, что ему должны. Речь о другом, что ему приписали благородный поступок к которому он отношения не имеет. И если бы не вскрылись махинации Юве, то все бы продолжали считать, что португал поступил благородно отказавшись от части зарплаты.
Речь только об этом, хватит уже писать про деньги.