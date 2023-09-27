Антони встретится с полицией в связи с обвинениями в насилии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони даст показания по делу об обвинениях в насилии.
Футболист вылетел в Англию во вторник, чтобы связаться с полицией Большого Манчестера.
Сообщается, что игрок даже готов передать полиции свой телефон, чтобы помочь расследованию. В этот период он по-прежнему будет отстранен от команды.
Я не оправдываю игрока и не жалею "потерпевшую".
Очень много игроков такого уровня как Антони получив доступ к большому состоянию считают, что они короли жизни и им много чего позволено.
А их подруги строят из себя цац, а потом когда отношения заканчиваются строят из себя жертв, ради получения огромной выгоды.
Вот увидишь, концовка этой истории будет простой, она закончится после получения чека на круглую сумму.
Кстати о "жертве" достаточно просто посмотреть кто такая Габриэль Каваллин и только по одному виду можно догадаться что она из себя представляет.
Вся напичканная силиконом и изуродованная пластическим хирургом.
При ближайшем рассмотрении понимаешь, что даже косметика не спасает, а её очень много, как будто вёдрами каждый день накладывает. Ну и конечно куда же без тату.
Одним словом продукт светской жизни, ну как никак блогер и ди-джей.
Не знаю может конечно такие монстры и нравится многим, но я более за естественную красоту.
Считаю, что они стоят друг друга, пусть победит... да мне вообще пофиг до них обоих!!!
Я не оправдываю игрока и не жалею "потерпевшую".
Очень много игроков такого уровня как Антони получив доступ к большому состоянию считают, что они короли жизни и им много чего позволено.
А их подруги строят из себя цац, а потом когда отношения заканчиваются строят из себя жертв, ради получения огромной выгоды.
Вот увидишь, концовка этой истории будет простой, она закончится после получения чека на круглую сумму.
Кстати о "жертве" достаточно просто посмотреть кто такая Габриэль Каваллин и только по одному виду можно догадаться что она из себя представляет.
Вся напичканная силиконом и изуродованная пластическим хирургом.
При ближайшем рассмотрении понимаешь, что даже косметика не спасает, а её очень много, как будто вёдрами каждый день накладывает. Ну и конечно куда же без тату.
Одним словом продукт светской жизни, ну как никак блогер и ди-джей.
Не знаю может конечно такие монстры и нравится многим, но я более за естественную красоту.
Считаю, что они стоят друг друга, пусть победит... да мне вообще пофиг до них обоих!!!