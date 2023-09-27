Антони встретится с полицией в связи с обвинениями в насилии

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сегодня, 12:56

Нападающий «Манчестер Юнайтед» даст показания по делу об обвинениях в насилии.

Футболист вылетел в Англию во вторник, чтобы связаться с полицией Большого Манчестера.

Сообщается, что игрок даже готов передать полиции свой телефон, чтобы помочь расследованию. В этот период он по-прежнему будет отстранен от команды.