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Антони встретится с полицией в связи с обвинениями в насилии

сегодня, 12:56

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони даст показания по делу об обвинениях в насилии.

Футболист вылетел в Англию во вторник, чтобы связаться с полицией Большого Манчестера.

Сообщается, что игрок даже готов передать полиции свой телефон, чтобы помочь расследованию. В этот период он по-прежнему будет отстранен от команды.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 17:20
Просто футболисты хорошо зарабатывают, а порой очень много, вот отсюда всё и выливается.
Я не оправдываю игрока и не жалею "потерпевшую".
Очень много игроков такого уровня как Антони получив доступ к большому состоянию считают, что они короли жизни и им много чего позволено.
А их подруги строят из себя цац, а потом когда отношения заканчиваются строят из себя жертв, ради получения огромной выгоды.
Вот увидишь, концовка этой истории будет простой, она закончится после получения чека на круглую сумму.
Кстати о "жертве" достаточно просто посмотреть кто такая Габриэль Каваллин и только по одному виду можно догадаться что она из себя представляет.
Вся напичканная силиконом и изуродованная пластическим хирургом.
При ближайшем рассмотрении понимаешь, что даже косметика не спасает, а её очень много, как будто вёдрами каждый день накладывает. Ну и конечно куда же без тату.
Одним словом продукт светской жизни, ну как никак блогер и ди-джей.
Не знаю может конечно такие монстры и нравится многим, но я более за естественную красоту.

Считаю, что они стоят друг друга, пусть победит... да мне вообще пофиг до них обоих!!!
протон
протон
сегодня в 16:26
Да у МЮ эта позиция как будто проклята. Сначала Гринвуд, воспитанник, с отличным ударом с обеих ног, потом Санчо, один из лучших по ассистам в топ 5 лиг, к тому же англичанин, теперь 100млн. Антони, которого Тен Хаг обещал в звезду воспитать. И все отстранены по неспортивным причинам.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:43
Прям каждый второй футболист насилует кого-то
Гость
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