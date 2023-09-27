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Агент Осимхена может подать в суд на «Наполи» из-за видео с игроком

сегодня, 08:13

«Наполи» в одной из клубных соцсетей выложил ролик, на котором нападающий Виктор Осимхен просит арбитра матча с «Болоньей» Джованни Айрольди (0:0) назначить пенальти в ворота соперника. Футболист пробивает «с точки» и промахивается.

Неаполитанский коллектив сопроводил этот ролик юмористической припиской «Дайте пенальти, пожалуйста!» Через некоторое время видео удалили, но агент игрока Роберто Календа опубликовал комментарий по этой теме:

То, что случилось сегодня на официальной странице «Наполи» в одной из социальных сетей, недопустимо. Видео, высмеивающее Виктора, сперва было опубликовано, а затем с запозданием удалено. Серьезный эпизод, наносящий урон футболисту, это усугубляет ситуацию с тем, как к Виктору относятся в последнее время – устраивая скандалы в СМИ и выпуская фальшивые новости.

Мы оставляем за собой право предпринять действия юридического характера и любые подходящие меры для защиты Виктора.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 08:50
Просил, просил и что тут такого. Хорошо Дзюбы агент молчит.
sihafazatron
sihafazatron ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 08:40
Своего же игрока троллить - не криминал конечно, но как минимум некрасиво
112910415
112910415
сегодня в 08:35
и где тут криминал ?
Гость
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