Агент Осимхена может подать в суд на «Наполи» из-за видео с игроком

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сегодня, 08:13

«Наполи» в одной из клубных соцсетей выложил ролик, на котором нападающий просит арбитра матча с «Болоньей» Джованни Айрольди (0:0) назначить пенальти в ворота соперника. Футболист пробивает «с точки» и промахивается.

Неаполитанский коллектив сопроводил этот ролик юмористической припиской «Дайте пенальти, пожалуйста!» Через некоторое время видео удалили, но агент игрока Роберто Календа опубликовал комментарий по этой теме: