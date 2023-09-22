Нагельсманн – новый тренер Германии. Будет бороться со временем и скепсисом перед большим турниром

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вчера, 18:15

На домашнем Евро ждут триумфа.

Эпопея завершена – в сборной Германии определились с новым главным тренером. В федерации футбола решили откинуть предрассудки – и доверились молодому специалисту Юлиану Нагельсманну, который успел вывести «Лейпциг» в топ и провёл два качественных сезона с «Баварией». Теперь задача – не проявить себя на домашнем Евро-2024 на фоне стагнации национальной команды.

Домашнее Евро, угроза провала

Как вообще дошло до того, что Федерация футбола Германии впервые в своей истории пошла на увольнение главного тренера? До этого все уходили сами. Бундестим не блистает еще с ЧМ -2018 – после триумфального мундиаля в Бразилии подопечные Йоахима Лёва ещё доходили до полуфинала чемпионата Европы-2016, где уступили Франции (0:2). А вот на мировом первенстве в России немцы отлетели ещё по итогам групповой стадии.

Немецкие футбольные деятели задумались о смене поколений – а после вылета с Евро-2020 в 1/8 финала назначили главным тренером Ханса-Дитера Флика. Менеджер недавно удачно подменил Нико Ковача в «Баварии» и выиграл ЛЧ .

Большой турнир у нового наставника «немецкой машины» был всего один – ЧМ -2022. И там Германии вновь не хватило сил для выхода из группы. В первом туре уступили Японии, ведя 1:0, затем поделили очки с испанцами. Чтобы завоевать путёвку было нужно немного – победа «красной фурии» над японцами и собственная – над Коста-Рикой. Но подопечные Луиса Энрике совершили ту же ошибку, упустив преимущество.

Но если по итогам неудачного турнира в DFB были готовы продолжить сотрудничество с Фликом, то к осени встала угроза посерьёзнее. Домашний чемпионат Европы – масштабное событие, на котором сборная-хозяйка уровня Германии ошибиться просто не может. Между тем «бундестим», не играющая в отборе, проиграла 4 из 5 последних товарищеских матчей, а в ещё одном сыграла вничью (3:3 с Украиной).

Так тренер и был отправлен в отставку – а функционеры взялись за поиск того, кто справится с давлением.

Были сомнительные кандидаты, Клопп отказался

Список кандидатов на смену Флику подобрался специфический, но нужно понимать реалии. Сборная Германии – топ-команда с большими амбициями, которая терпит неудачи на двух мировых форумах кряду и быстро вылетает с предыдущего Евро. Теперь немцам предстоит принять континентальное первенство – а при домашней публике от «бундестим» ждут только победы. До старта турнира меньше года – и в таком положении любое поражение отзывается гораздо более сильной болью.

И новому тренеру команды для начала надо будет справиться с этим грузом ответственности. Поэтому и при подборе претендентов искали прежде всего опытных. Потому в списках фигурировала фамилия Луи ван Гала – менеджер со сборной Нидерландов успел провести отличный мундиаль и дошел до четвертьфинала, где уступил будущему чемпиону – сборной Аргентины. Да и помимо последних достижений карьера у опытного голландца впечатляющая. Правда, сам Луи тактично отметил, что тренера-иностранца у «бундестим» ни разу не было.

Ещё называли Маттиаса Заммера – специалиста с последним опытом работы в «Штутгарте» в середине нулевых. Сам вызывался помочь Феликс Магат – ветеран тренерского цеха заявил, что поможет поправить дела с командной психологией.

Идеальным вариантом казался Юрген Клопп – но у него сложились отличные отношения с руководством «Ливерпуля», так что в ближайшей перспективе немец на выход точно не собирается.

Нагельсманн не хотел терять в деньгах

Вот и остался среди свободных специалистов с немецким паспортом лишь Нагельсманн – при этом его изначально причисляли к приоритетным вариантам. По инсайдам, у Юлиана всё еще действовал контракт с «Баварией», откуда он был уволен минувшей весной. При этом клуб был готов отпустить специалиста без компенсации при условии, что DFB полностью возьмёт на себя его зарплату.

Вскоре стороны приступили к переговорам, но быстро всплыли подводные камни. Нагельсманна смущал тот факт, что в национальной команде ему предлагают оклад на 3 млн евро меньше, чем тот получал в «Баварии». При этом клуб продолжал выплачивать менеджеру по 5 млн в год – и так бы продолжалось до 2026 года. А в случае назначения от этих денег пришлось бы отказаться. В результате Юлиан пошёл на уступки – и теперь о назначении объявили официально.

Дело не только в тренере

Нагельсманна ожидает неблагодарная работа. О грузе ответственности и ограничениях по времени уже сказали. И оценивать работу на домашнем Евро будут особенно строго.

Кроме того – никуда не делся скепсис относительно возраста специалиста. Сборные он ещё не тренировал, а тут попадает в до предела накалённую атмосферу, где к тому же потребуется зарабатывать авторитет.

И нужно понимать, что столкнуться новому наставнику предстоит с тем же, с чем столкнулся Флик – сборной Германии не хватает игроков первой величины. Среди по-настоящему больших звёзд – Джамал Мусиала и Йозуа Киммих. Сане сдал, Гнабри и Хаверц стагнируют, а Флориан Вирц только осваивается в ранге системообразующего игрока «Байера» и адаптируется к уровню сборной.