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Аль-Хелаифи заявил, что Мбаппе останется в ПСЖ

вчера, 14:15

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что нападающий парижан и сборной Франции Килиан Мбаппе останется в клубе.

Килиан Мбаппе — игрок ПСЖ. Мы счастливы, что он у нас есть, и он будет у нас в следующем сезоне. Он любит этот клуб и является фантастическим игроком. Он лучший игрок в мире. Мы очень рады.

Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2018 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне 24-летний француз сыграл 6 матчей и забил 8 мячей. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 180 миллионов евро.

Ранее глава Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что следующий сезон Мбаппе проведёт в Испании.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 05:51
Ну вот видите когда вам сказать по существу нечего такие как вы сразу переходите на личные оскорбления.
Я лично вас оскорблял? Так почему вы решили, что вам это позволено?
Куда только администрация смотрит?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:53
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:56
Лалига так и останется без звезд
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 19:17
Современные работорговцы.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:42, ред.
Нассер Аль-Хелаифи даже послал по этому поводу Пересу золотой королевский костюм клоуна в подарок.
Теперь у Переса целая коллекция клоунских костюмов.
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:09
да хорош
не будет его точно в следующем сезоне
дядя Перес все продумал)
бесплатный Мбаппе лучше платного Мбаппе
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 15:57
ждём лета, и очередную сагу про черепаху
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:46
Это было ясно после того как его вернули в состав. Значит договорились о продлении контракта иначе бы не вернули. Купили двух центрфорвардов, чтобы Мбаппе мог играть на своей любимой позиции на фланге. Как раз из-за этого у него возникали терки с руководством, потому что его заставляли играть в центре, где ему не нравилось. А сколько друзей-французов для него купили, чтобы ему было комфортно в клубе. Все сделали для того, чтобы он остался в ПСЖ.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:57
Наплевать и забыть этого негра...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:46
Ты веришь в то, что Мбаппе можно получить на халяву, там те же двести лямов жадной семейке придётся отдать. А нахаляву, конечно, никто от топ-игрока не откажется.
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:44
Но согласись на халяву от него бы точно не отказались, а именно этого и ждет Перес
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:27, ред.
По мнению журналистов. На самом деле Перес давно проводит точечные покупки, а черепашенция не только очень дорогая, но и вообще не нужна (она с Вини на одной позиции играет), тогда уж на Осимхена ушат денег лучше выложить.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:23
а Перес все еще ждет))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:21
Ха-ха три раза.
Уже никому не интересен эта доярка-миллионер. И то что он своё мнение поменяет еще 100500 раз - к бабке не ходи.
Гость
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