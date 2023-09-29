Аль-Хелаифи заявил, что Мбаппе останется в ПСЖ

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вчера, 14:15

Президент «Пари Сен-Жермен» заявил, что нападающий парижан и сборной Франции останется в клубе.

Килиан Мбаппе — игрок ПСЖ . Мы счастливы, что он у нас есть, и он будет у нас в следующем сезоне. Он любит этот клуб и является фантастическим игроком. Он лучший игрок в мире. Мы очень рады.

Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2018 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне 24-летний француз сыграл 6 матчей и забил 8 мячей. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 180 миллионов евро.

Ранее глава Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что следующий сезон Мбаппе проведёт в Испании.