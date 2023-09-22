ФИФА назвала претендентов на премию Пушкаша за самый красивый гол

ФИФА объявила кандидатов на получение приза Пушкаша за самый красивый гол, забитый в период с 19 декабря 2022 по 20 августа 2023 года.
В список вошли 11 претендентов: Альваро Барреаль («Цинциннати» — «Питтсбург Риверхаундс»), Линда Кайседо (Германия — Колумбия), Хулио Энсисо («Брайтон» — «Манчестер Сити»), Сон Джин Канг (Иордания U20 — Южная Корея U20), Саманта Керр (Австралия — Англия), Брайан Лосано («Атлас» — «Америка»), Гильерме Мадруга («Новоризонтино» — «Ботафого СП»), Иван Моранте («Ибица» — «Бургос»), Нуну Сантуш («Спортинг» — «Боавишта»), Асхат Тагыберген (Казахстан — Дания), Беатрис Дзанератто (Бразилия — Панама).
Все голы можно посмотреть на официальном сайте ФИФА.
А так, выбор предстоит очень сложный. Очень красивые голы.
А так, выбор предстоит очень сложный. Очень красивые голы.