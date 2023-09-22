ФИФА назвала претендентов на премию Пушкаша за самый красивый гол

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вчера, 17:28

ФИФА объявила кандидатов на получение приза Пушкаша за самый красивый гол, забитый в период с 19 декабря 2022 по 20 августа 2023 года.

В список вошли 11 претендентов: («Цинциннати» — «Питтсбург Риверхаундс»), Линда Кайседо (Германия — Колумбия), («Брайтон» — «Манчестер Сити»), Сон Джин Канг (Иордания U20 — Южная Корея U20), Саманта Керр (Австралия — Англия), («Атлас» — «Америка»), («Новоризонтино» — «Ботафого СП»), («Ибица» — «Бургос»), («Спортинг» — «Боавишта»), (Казахстан — Дания), Беатрис Дзанератто (Бразилия — Панама).