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ФИФА назвала претендентов на премию Пушкаша за самый красивый гол

вчера, 17:28

ФИФА объявила кандидатов на получение приза Пушкаша за самый красивый гол, забитый в период с 19 декабря 2022 по 20 августа 2023 года.

В список вошли 11 претендентов: Альваро Барреаль («Цинциннати» — «Питтсбург Риверхаундс»), Линда Кайседо (Германия — Колумбия), Хулио Энсисо («Брайтон» — «Манчестер Сити»), Сон Джин Канг (Иордания U20 — Южная Корея U20), Саманта Керр (Австралия — Англия), Брайан Лосано («Атлас» — «Америка»), Гильерме Мадруга («Новоризонтино» — «Ботафого СП»), Иван Моранте («Ибица» — «Бургос»), Нуну Сантуш («Спортинг» — «Боавишта»), Асхат Тагыберген (Казахстан — Дания), Беатрис Дзанератто (Бразилия — Панама).

Все голы можно посмотреть на официальном сайте ФИФА.

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Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 10:54
Почему среди номинантов нет трансгендеров и представителей ЛГБТ? Это точно премия Пушкаша, а не какой-то маскулинно-сексистский конкурс в стране третьего мира? Ожидал большего от ФИФА.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 07:15
А при чём тут женский футбол? Это совсем другой вид спорта!
Бубнин
Бубнин
сегодня в 00:44
Сколько было бы миллионных просмотров и многолетних восторгов от недостижимой для простых смертных техники, будь эти голы забиты инопланетными Ибрагимовичами. А так, забудется через недельку..
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:15
Женский футбол тут лишний конечно.
А так, выбор предстоит очень сложный. Очень красивые голы.
протон
протон
вчера в 21:09
Как можно голы из профессионального мужского футбола, ставить в один ряд с женским. Давайте из дворового футбола тоже тогда номинировать. Этих профессионалов женщин, дети возят по полю, как на тренировке второй состав, а их номинируют на премии наравне с профессионалами.
Futurista
Futurista
вчера в 20:14
Леопольд не забил ни одного красивого?)...как же так?)...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:35
Все голы претендентов были хороши !
Beka_byaka
Beka_byaka ответ nubom (раскрыть)
вчера в 19:16
Думаю лучший гол у первого. У второго фактор случайности очень высок. Даже не видел куда бьёт.
altin
altin ответ nubom (раскрыть)
вчера в 19:09
Дак в том и смысл, что не то что они, а вообще хрен повторишь. К слову, имхо, Мадруга лучший. Ибра Англии, помнится через себя издалека забил, но там в пустые, а тут в борьбе и с вратарем - идеально полетело
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:44
А смеяться опять после слова "лопата"?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:44
Не знаю этих людей и голов не видел.
nubom
nubom
вчера в 18:24
Спасибо за ссылку на ФИФА. С удовольствием посмотрел. Альваро Барреаль и Гильерме Мадруги второй раз такое не потянут...
Ironigor
Ironigor ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:59
Просто, - патамушта !)
Черепушкин
Черепушкин
вчера в 17:56
Посчастливилось в живую видеть 2 гола из 11 и 1 в прямой трансляции...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:52
В чём заключается заманчивость его фамилии?
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:45, ред.
Асхат Тагаберген в любом случае самый заманчивый по фамилии, хотя гола не видел !) Ну и Сон Джин Канг может с ним поспорить, всё таки как никак Джин !))
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