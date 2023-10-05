В «Барселоне» рассказали о травме Левандовского

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вчера, 15:45

У нападающего «Барселоны» и сборной Польши выявлено растяжение связок голеностопного сустава левой нижней конечности. Сроки восстановления зависят от того, как будет проходить реабилитация.

Напомним, Левандовски получил травму в матче Лиги чемпионов против «Порту».

В текущем сезоне поляк провёл 10 матчей, забил 6 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 2 жёлтых карточки.