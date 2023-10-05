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В «Барселоне» рассказали о травме Левандовского

вчера, 15:45
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

У нападающего «Барселоны» и сборной Польши Роберта Левандовского выявлено растяжение связок голеностопного сустава левой нижней конечности. Сроки восстановления зависят от того, как будет проходить реабилитация.

Напомним, Левандовски получил травму в матче Лиги чемпионов против «Порту».

В текущем сезоне поляк провёл 10 матчей, забил 6 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 2 жёлтых карточки.

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Все комментарии
equipolocal
equipolocal ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:37
Спасибо, исправили.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:32
Интересно, кто такой диагноз поставил? Как можно получить растяжение голеностопа? Может растяжение связок голеностопного сустава?
Сроки восстановлениЯ должно быть. Я не русский конечно, но думаю, что так правильнее будет.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:10
Здоровья Лёве,игрочище каких поискать!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:53
Растяжения голеностопа не бывает. Бывает вывих голеностопа, или растяжение связок голеностопа. Это разные вещи и разные сроки лечения.
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 18:44
Для нынешней Барсы Левандовский очень нужен, и потеря серьёзная.
Elliada
Elliada
вчера в 18:26
Зря в Аравию не поехал
112910415
112910415
вчера в 17:46
надо уже быть аккуратнее
a4f3a2p6pqh5
a4f3a2p6pqh5
вчера в 17:11
Лучшие времена для поляка закончились, теперь только на спад
протон
протон
вчера в 16:57
Лазарет опять пополнился. И к тому же и Гави потеряли за красную. Офигительно просто идем. На Ла Лигу опять будет нехватка игроков на месяц и более
Учитывая короткую заявку будет совсем тяжело. Надеюсь кантера не проведёт и откроет очередного таланта.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:03
Поляку пора перебираться к арабам, если еще предлагают...
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:03
Для Барсы это потеря... Роберту быстрого востстановления.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:01
Левандовский скоро закончит с футболом.
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