В «Барселоне» рассказали о травме Левандовского

У нападающего «Барселоны» и сборной Польши Роберта Левандовского выявлено растяжение связок голеностопного сустава левой нижней конечности. Сроки восстановления зависят от того, как будет проходить реабилитация.
Напомним, Левандовски получил травму в матче Лиги чемпионов против «Порту».
В текущем сезоне поляк провёл 10 матчей, забил 6 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 2 жёлтых карточки.
Сроки восстановлениЯ должно быть. Я не русский конечно, но думаю, что так правильнее будет.
Сроки восстановлениЯ должно быть. Я не русский конечно, но думаю, что так правильнее будет.
Учитывая короткую заявку будет совсем тяжело. Надеюсь кантера не проведёт и откроет очередного таланта.
Учитывая короткую заявку будет совсем тяжело. Надеюсь кантера не проведёт и откроет очередного таланта.