Кузяев высказался об уровне РПЛ и интенсивности тренировок в «Гавре»

Полузащитник «Гавра» и сборной России оценил уровень российской Премьер-Лиги и рассказал об интенсивности тренировок во французском клубе.

Интенсивность в сборной хорошая. Если определять по пятибалльной шкале, за сегодняшнюю поставил бы 3-4. Ребята хорошо готовы. Не считаю наш чемпионат слабым. Не прогрессирует, да, но не очень сильно отстаёт от Франции.

Первый месяц во Франции был непростой. Двухразовые тренировки на сборах каждый день. Интенсивность выше, но не сильно.

Но во Франции сильно отличаются физика, скорость и техническое оснащение. В любой команде найдутся два-три человека, кто может создать гол из ничего...

До Франции я тоже был счастлив по-футбольному. Но я решил, что должен попробовать что-то новенькое. В «Гавре» тренировки интенсивнее, чем в «Зените».