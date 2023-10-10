Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомТоварищеские матчи. Сборные 2023

Кузяев высказался об уровне РПЛ и интенсивности тренировок в «Гавре»

вчера, 14:22

Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев оценил уровень российской Премьер-Лиги и рассказал об интенсивности тренировок во французском клубе.

Интенсивность в сборной хорошая. Если определять по пятибалльной шкале, за сегодняшнюю поставил бы 3-4. Ребята хорошо готовы. Не считаю наш чемпионат слабым. Не прогрессирует, да, но не очень сильно отстаёт от Франции.

Первый месяц во Франции был непростой. Двухразовые тренировки на сборах каждый день. Интенсивность выше, но не сильно.

Но во Франции сильно отличаются физика, скорость и техническое оснащение. В любой команде найдутся два-три человека, кто может создать гол из ничего...

До Франции я тоже был счастлив по-футбольному. Но я решил, что должен попробовать что-то новенькое. В «Гавре» тренировки интенсивнее, чем в «Зените».

Напомним, Кузяев перешёл из петербургского клуба во французский в июле этого года. В текущем сезоне Лиги 1 на счету россиянина 8 матчей и 2 гола.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Карпин по-прежнему считает, что российские игроки должны уезжать из РПЛ
Вчера, 14:56
Российский защитник «Бейтара» рассказал об обстановке в Израиле
07 октября
Спортивный директор «Гавра» высказался о Кузяеве
06 октября
В «Гавре» оценили прогресс Кузяева
05 октября
Гендиректор клуба «Аль-Вахда» ответил на вопрос об адаптации Бакаева
05 октября
Президент «Спартака» из Суботицы оценил работу Кержакова
05 октября
Сортировать
Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 16:22
В Зените тренеровать то не кому.
Asper
Asper ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 16:01
Звезда не звезда, а Зенит пока так и не очухался от его ухода. Оказался наиболее труднозаменим
valt134
valt134
вчера в 15:26
Вона как запел! Интересно, а что бы он сказал об интенсивности( и не только) окажись он в чемпионате Англии. Даже страшно подумать.
Kosmos58
Kosmos58 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 15:21
А кто в РПЛ звезда, если не секрет?!.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:37
Кузяев не звезда...
Нечего ему высказываться об уровне нашего футбола.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:32
Индивидуально сильных игроков, которые могут вытащить игру, у нас меньше, и скорости тише...
asraeil
asraeil
вчера в 14:27
Правильно все говорит... обленились игроки в РПЛ...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 