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Президент «Спартака» из Суботицы оценил работу Кержакова

вчера, 13:56

Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович подвёл итоги старта сезона команды под руководством Александра Кержакова.

Удовлетворён результатами на данный момент и уверен, что дальше мы будем только прогрессировать.

Сербские болельщики и многие клубы в стране совершенно нетерпеливы в отношении тренеров, и многие торопятся с их сменой. Мы делаем всё возможное, чтобы не быть клубом такого типа. Стараемся дать максимально возможный шанс каждому тренеру, которого назначаем.

Знаю, что команда находится в процессе становления. Тренер и игроки, только узнают друг друга, поскольку многие новички пришли не с начала сезона, уже по его ходу. Понимаю, что в таких обстоятельствах требуется время, чтобы всё отладить. Игрокам — чтобы привыкнуть к новой системе и требованиям тренера, тренеру — чтобы лучше узнать их возможности.

Также Симович рассказал, в каком случае контракт с Кержаковым будет продлён.

Перед началом сезона мы поставили задачу быть в топ-8, что по регламенту чемпионата Сербии позволяет играть в плей-офф. Если появится возможность забраться ещё выше, конечно, будем стараться, но давайте сначала выполним главную цель, а потом будем думать о следующей.

Продление контракта зависит от желания обеих сторон в конце нынешнего сезона. Это не привязано к достижению того или иного результата. Мы просто прописали возможность продления контракта, если всё будет ок и мы будем друг другом довольны. Надеюсь, что это и произойдёт и впереди нас ждёт много хорошей совместной работы.

Напомним, российский специалист возглавил сербский «Спартак» в июне 2023 года. Он подписал соглашение по схеме «1+1». На данный момент команда под его руководством занимает 8-е место в турнирной таблице.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 18:47
Саша должен вырасти до уровня Зенита, чтобы сменить Семака.
112910415
112910415
вчера в 18:06
старайся, тренер, расти !
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:56, ред.
Надеюсь Кержу не страшно в Сербии, так как страшно было ему в России.
Пусть лучше в чужих краях тусуется, а нам такие позорники не нужны.
Удачи? Да к таким только презрение!!!
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:53
Успеха Саше!!!
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:42
Молодец, Саня! Так держать!
Верным путём идёшь! Настоящий спартаковец!)
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:15
Благодаря "Спартаку из Суботицы,нам не знать никогда безработицы.
Жаль,что не поступает вот так знаменитый московский "Спартак".
izrafel
izrafel
вчера в 13:57
Хочется пожелать Сашке удачи и постараться продлить контракт.
Гость
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