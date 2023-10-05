Президент «Спартака» из Суботицы оценил работу Кержакова

Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович подвёл итоги старта сезона команды под руководством .

Удовлетворён результатами на данный момент и уверен, что дальше мы будем только прогрессировать.

Сербские болельщики и многие клубы в стране совершенно нетерпеливы в отношении тренеров, и многие торопятся с их сменой. Мы делаем всё возможное, чтобы не быть клубом такого типа. Стараемся дать максимально возможный шанс каждому тренеру, которого назначаем.

Знаю, что команда находится в процессе становления. Тренер и игроки, только узнают друг друга, поскольку многие новички пришли не с начала сезона, уже по его ходу. Понимаю, что в таких обстоятельствах требуется время, чтобы всё отладить. Игрокам — чтобы привыкнуть к новой системе и требованиям тренера, тренеру — чтобы лучше узнать их возможности.