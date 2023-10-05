Президент «Спартака» из Суботицы оценил работу Кержакова

Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович подвёл итоги старта сезона команды под руководством Александра Кержакова.
Удовлетворён результатами на данный момент и уверен, что дальше мы будем только прогрессировать.
Сербские болельщики и многие клубы в стране совершенно нетерпеливы в отношении тренеров, и многие торопятся с их сменой. Мы делаем всё возможное, чтобы не быть клубом такого типа. Стараемся дать максимально возможный шанс каждому тренеру, которого назначаем.
Знаю, что команда находится в процессе становления. Тренер и игроки, только узнают друг друга, поскольку многие новички пришли не с начала сезона, уже по его ходу. Понимаю, что в таких обстоятельствах требуется время, чтобы всё отладить. Игрокам — чтобы привыкнуть к новой системе и требованиям тренера, тренеру — чтобы лучше узнать их возможности.
Также Симович рассказал, в каком случае контракт с Кержаковым будет продлён.
Перед началом сезона мы поставили задачу быть в топ-8, что по регламенту чемпионата Сербии позволяет играть в плей-офф. Если появится возможность забраться ещё выше, конечно, будем стараться, но давайте сначала выполним главную цель, а потом будем думать о следующей.
Продление контракта зависит от желания обеих сторон в конце нынешнего сезона. Это не привязано к достижению того или иного результата. Мы просто прописали возможность продления контракта, если всё будет ок и мы будем друг другом довольны. Надеюсь, что это и произойдёт и впереди нас ждёт много хорошей совместной работы.
Напомним, российский специалист возглавил сербский «Спартак» в июне 2023 года. Он подписал соглашение по схеме «1+1». На данный момент команда под его руководством занимает 8-е место в турнирной таблице.
Пусть лучше в чужих краях тусуется, а нам такие позорники не нужны.
Удачи? Да к таким только презрение!!!
Пусть лучше в чужих краях тусуется, а нам такие позорники не нужны.
Удачи? Да к таким только презрение!!!
Верным путём идёшь! Настоящий спартаковец!)
Верным путём идёшь! Настоящий спартаковец!)
Жаль,что не поступает вот так знаменитый московский "Спартак".
Жаль,что не поступает вот так знаменитый московский "Спартак".