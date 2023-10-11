Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2023/2024

В шорт-лист «Ювентуса» на зимнее трансферное окно попали 7 игроков

сегодня, 01:19

«Ювентус» проявляет интерес к семи игрокам для возможного подписания в зимнее трансферное окно.

По информации источника со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, приоритетной целью клуба является полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг из «Тоттенхэма» в качестве возможной замены Поля Погба. «Бьянконери» проявляют интерес к Лазару Самарджичу из «Удинезе» и Юссуфу Фофана из «Монако».

Кроме того, «Юве» хочет усилить атакующую линию, также в шорт-лист входят Доменико Берарди («Сассуоло»), Куадио Коне («Боруссия Менхенгладбах»), Мохамаду Диарра («Страсбур») и Георгий Судаков («Шахтёр»).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Челси» собирается продать трёх защитников в январе
Сегодня, 12:03
СлухиКэлвин Филлипс покинет «Манчестер Сити»
Сегодня, 11:13
СлухиАзар перед завершением карьеры отклонил варианты из США и Саудовской Аравии
Сегодня, 08:53
СлухиБоатенга приглашают в чемпионат Греции
Сегодня, 08:20
СлухиВ Саудовской Аравии хотят арендовать Месси до начала нового сезона МЛС
09 октября
Слухи«Тоттенхэм» может подписать форварда «Аль-Иттихада»
09 октября
Сортировать
Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 11:35
Наиболее вероятен трансфер паренька из Страсбура. За остальных запросят большие деньги, а перспективы игроков после перехода все равно туманны. Еще неизвестно, кто будет тренером команды в следующем сезоне и попадет ли Юве в ЛЧ.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:43
Не важно сколько игроков в шорт листе, важно кого реально смогут взять Туринцы зимой и по какой цене! Самаджич был одной ногой в Интере, но в последний момент трансфер сорвался, после чего в Удине регили продлить с ним контракт. Да,ккпить его можно, но цена скорее всего будет высокой, учитывая срок контракта и то, что зимний трансфер. С Берарди таже история, хотя оба игрока усилили бы старушку....
Подписать Фофана будет еще сложнее, т.к Монако и так дешево не продает своих игроков, а сейчас они могут побороться за чемпионство в лиге 1, и думаю не станут продавать одного из лидеров команды!
Коне усилил бы срелнюю линию и вот его можно взять, а остальные не вариант
shlomo
shlomo
сегодня в 08:00
Шорт лист это конечно хорошо, но чем заманивать их будут?
ОПС
ОПС
сегодня в 07:37
Рановато еще про зиму думать.
a9fntnsywacj
a9fntnsywacj
сегодня в 07:22
Берарди давно пора уходить из Сассуоло
z6qvnmmsw5xw
z6qvnmmsw5xw
сегодня в 07:12
Всякий шлак синьора продолжает собирать
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:24
А в шорт листе нет случайно строчки, - главный тренер !?)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 