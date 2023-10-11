В шорт-лист «Ювентуса» на зимнее трансферное окно попали 7 игроков

«Ювентус» проявляет интерес к семи игрокам для возможного подписания в зимнее трансферное окно.
По информации источника со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, приоритетной целью клуба является полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг из «Тоттенхэма» в качестве возможной замены Поля Погба. «Бьянконери» проявляют интерес к Лазару Самарджичу из «Удинезе» и Юссуфу Фофана из «Монако».
Кроме того, «Юве» хочет усилить атакующую линию, также в шорт-лист входят Доменико Берарди («Сассуоло»), Куадио Коне («Боруссия Менхенгладбах»), Мохамаду Диарра («Страсбур») и Георгий Судаков («Шахтёр»).
Подписать Фофана будет еще сложнее, т.к Монако и так дешево не продает своих игроков, а сейчас они могут побороться за чемпионство в лиге 1, и думаю не станут продавать одного из лидеров команды!
Коне усилил бы срелнюю линию и вот его можно взять, а остальные не вариант
Подписать Фофана будет еще сложнее, т.к Монако и так дешево не продает своих игроков, а сейчас они могут побороться за чемпионство в лиге 1, и думаю не станут продавать одного из лидеров команды!
Коне усилил бы срелнюю линию и вот его можно взять, а остальные не вариант