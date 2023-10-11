В шорт-лист «Ювентуса» на зимнее трансферное окно попали 7 игроков

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сегодня, 01:19

«Ювентус» проявляет интерес к семи игрокам для возможного подписания в зимнее трансферное окно.

По информации источника со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, приоритетной целью клуба является полузащитник из «Тоттенхэма» в качестве возможной замены Поля Погба. «Бьянконери» проявляют интерес к из «Удинезе» и из «Монако».

Кроме того, «Юве» хочет усилить атакующую линию, также в шорт-лист входят («Сассуоло»), («Боруссия Менхенгладбах»), («Страсбур») и («Шахтёр»).