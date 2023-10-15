Тренер сборной Кении: «Матч с Россией станет для нас историческим»

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират сообщил, что товарищеский матч между сборными Кении и России станет историческим.
Мы встречаемся с действительно сильной командой, которая входит в топ-40 лучших в мире. Если не считать матч с Египтом, где был второй состав, то ваша команда не проигрывает больше двух лет.
С тех пор как я пришёл в сборную Кении, многое поменял тут. Недавно мы играли с Катаром и Ираном, а встреча с Россией станет первым матчем Кении против европейской команды. Это хорошая возможность показать футболистам сборной свой уровень. Для нас это исторический день!
Напомним, игра пройдёт 16 октября в Турции. Начало в 19:00 по московскому времени.