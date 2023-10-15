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Тренер сборной Кении: «Матч с Россией станет для нас историческим»

вчера, 16:04
КенияЛоготип футбольный клуб Кения-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия19:00 Не начался

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират сообщил, что товарищеский матч между сборными Кении и России станет историческим.

Мы встречаемся с действительно сильной командой, которая входит в топ-40 лучших в мире. Если не считать матч с Египтом, где был второй состав, то ваша команда не проигрывает больше двух лет.

С тех пор как я пришёл в сборную Кении, многое поменял тут. Недавно мы играли с Катаром и Ираном, а встреча с Россией станет первым матчем Кении против европейской команды. Это хорошая возможность показать футболистам сборной свой уровень. Для нас это исторический день!

Напомним, игра пройдёт 16 октября в Турции. Начало в 19:00 по московскому времени.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:49
Если он не преувеличивает, то это очень странно. Никогда не задумывался, о том что команда второго десятка в африканской зоне настолько изолирована от мира.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:10
А мне понравилось! Россия в топ- 40. Ура!
mdpm6jhx7e75
mdpm6jhx7e75
вчера в 18:07
Кому как, а нам лишь бы соперник был
lotsman
lotsman
вчера в 17:49
Для них историческое событие, а для нас с кем бы не играть, лишь бы играть. Команда должна играть, со всеми, с кем получится.
idres
idres
вчера в 17:47
Вот так, тихим сапом сборная России стали историческим днем для Кении...:)))
ssspartak
ssspartak
вчера в 17:07
Против африканцев интересно играть. в плане сравнения физической готовности. Технически они может и уступят, но в борьбе и в беге точно нет.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:49
Это не "всякие",а страны с многовековой богатой историей ,в отличие от всяких евровыскочек.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:35
И не практически не выигрывает на протяжении двух лет, хаха, куча ничьих со всякими Узбекистанами и Таджикистанами)
Гость
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