Главный тренер сборной Кении выделил двух игроков в составе сборной России.

Большим талантом в сборной России является Пиняев, у него большое будущее. Мне нравится этот парень, он очень большой талант, через время этот игрок будет в топе. Также в сборной России мне нравится крайний защитник Сергей Волков, но Пиняев — это что-то особенное.