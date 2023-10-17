Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2023

Тренер сборной Кении рассказал, кто самый большой талант в сборной России

вчера, 16:13

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират выделил двух игроков в составе сборной России.

Большим талантом в сборной России является Пиняев, у него большое будущее. Мне нравится этот парень, он очень большой талант, через время этот игрок будет в топе. Также в сборной России мне нравится крайний защитник Сергей Волков, но Пиняев — это что-то особенное.

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев провёл за сборную России 5 матчей и отметился забитым мячом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хёйлунд: «Холанд — лучший нападающий в мире»
Сегодня, 00:50
Канте считает, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее, чем французский
Вчера, 18:35
Главный тренер Кении назвал лучшего футболиста сборной России
Вчера, 17:40
«Его никто не любит». Стоичков — о ван Гале
Вчера, 12:57
Ибрагимович: «Балотелли упустил все свои шансы реализовать талант»
15 октября
Жан-Пьер Папен: «ПСЖ — это команда без души»
14 октября
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:12
Это он Дзюбу в деле не видел.
Naherger
Naherger
вчера в 21:07
Как по шаблону,сказал то,что просили.
pomor45
pomor45
вчера в 19:52
Мне нравится этот парень, он очень большой талант, через время этот игрок будет в топе.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проходили уже и не раз. Будет он не в топе, а в - замените "т" на "ж".
shur
shur
вчера в 17:42
...дальше Зенита не продвинется,санкции и невостребовательность
русских в Европе сделают своё дело!!!
shlomo
shlomo
вчера в 17:31
Главное чтобы сплюнул три раза через левое плечо.... а то сглазит нашего паренька.
nubom
nubom
вчера в 16:52
РФС следует серьезно подумать о внесении Фирата в список иноагентов...
протон
протон
вчера в 16:16
Нормальная у нас сейчас команда, без пижонов, глаза горят, бьются. Главное что у парней желание есть
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 