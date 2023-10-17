Тренер сборной Кении рассказал, кто самый большой талант в сборной России

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират выделил двух игроков в составе сборной России.
Большим талантом в сборной России является Пиняев, у него большое будущее. Мне нравится этот парень, он очень большой талант, через время этот игрок будет в топе. Также в сборной России мне нравится крайний защитник Сергей Волков, но Пиняев — это что-то особенное.
Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев провёл за сборную России 5 матчей и отметился забитым мячом.
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Проходили уже и не раз. Будет он не в топе, а в - замените "т" на "ж".
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Проходили уже и не раз. Будет он не в топе, а в - замените "т" на "ж".
русских в Европе сделают своё дело!!!
русских в Европе сделают своё дело!!!