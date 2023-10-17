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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Канте считает, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее, чем французский

вчера, 18:35

Полузащитник «Аль-Иттихада» Нголо Канте высказался об уровне чемпионата Саудовской Аравии.

Что касается имен футболистов, которые выступают в Саудовской Аравии, я не удивлюсь, если саудовская лига окажется лучше, чем французская.

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Все комментарии
62pv4x7jzv7f
62pv4x7jzv7f
вчера в 22:04
Тут можно согласиться, по именам точно сильнее, тем более ему изнутри виднее
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:42
Вы у Авейру ещё спросите. Хе..
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 21:02
Уехавшие футболисты в СА отрабатывают свои деньги именно болтовней в СМИ. Из французского чемпионата молодые, сильные игроки переходят в более сильные клубы Европы, а старики, которые решили на пенсию заработать уезжают к шейхам - это совсем разное.
Одурманенные деньгами игроки ничего путного не скажут.
протон
протон ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 19:28
Я считаю на сей день, что чемпионат СА сильней не только лягушатников, но и другие евро чемпионаты.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:25
Одназаначна СА сильнее!! Во Франции кроме Псж сильных клубов нет. Что там смотреть, все итак ясно. А в СА конкуренция мощная. Даже французы это признают что чемпионат Аравии лучше их лиги.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:24
Да Канте ничего не утверждал по сути этими словами
Imrebellion
Imrebellion ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:44
Ну, видимо больше одного, если не клоны))
В фантазиях сейчас эти арабские клубы с 3 сбитыми лётчиками к остальным арабам переиграют ПСЖ - а это уже уровень ЛЧ!
протон
протон
вчера в 18:38
А ведь Конте по сути прав. Достаточно посмотреть топ 5 клубов СА и состав.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:37
и азиатская лч лучше европейской)))) по крайней мере на соккере 1 пользователь такое транслирует))))
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