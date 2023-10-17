Канте считает, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее, чем французский

Полузащитник «Аль-Иттихада» Нголо Канте высказался об уровне чемпионата Саудовской Аравии.
Что касается имен футболистов, которые выступают в Саудовской Аравии, я не удивлюсь, если саудовская лига окажется лучше, чем французская.
Полузащитник «Аль-Иттихада» Нголо Канте высказался об уровне чемпионата Саудовской Аравии.
Что касается имен футболистов, которые выступают в Саудовской Аравии, я не удивлюсь, если саудовская лига окажется лучше, чем французская.
Одурманенные деньгами игроки ничего путного не скажут.
Одурманенные деньгами игроки ничего путного не скажут.