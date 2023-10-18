Павар повторил достижение Зидана времён финала чемпионата мира-1998

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вчера, 15:16

Защитник сборной Франции оформил дубль в товарищеском матче с Шотландией.

Он стал первым игроком национальной команды со времён финала чемпионата мира 1998 года, забившим два гола головой в одном поединке. На домашнем для французов мундиале 25 лет назад подобным отметился .

Также Павар — первый за 10 лет защитник «трёхцветных», который сделал дубль.