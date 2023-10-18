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Павар повторил достижение Зидана времён финала чемпионата мира-1998

вчера, 15:16
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 1Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар оформил дубль в товарищеском матче с Шотландией.

Он стал первым игроком национальной команды со времён финала чемпионата мира 1998 года, забившим два гола головой в одном поединке. На домашнем для французов мундиале 25 лет назад подобным отметился Зинедин Зидан.

Также Павар — первый за 10 лет защитник «трёхцветных», который сделал дубль.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:47
Зидан кстати забив два гола головой в финале 1998 года выиграл его и навлёк на себя проклятие и больше никогда не забивал головой в финалах ЧМ и не выигрывал ЧМ.
Страшно подумать, что теперь будет с Паваром после его дубля головой в товарищеском матче.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 15:38
Кстати, на том же ЧМ98 два гола защитника Лилиама Тюрама принесли Франции победу в полуфинале над хорватами. Это его единственные голы за сборную за более чем 140 матчей.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:34
Ну что можно похвалить и порадоваться за него. Может еще будет возможность и хеттрик сделать
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:29
Повторил достижении - это слишком громко сказано. Зидан тогда забил в финале ЧМ, в ворота сильнейшей на тот момент Бразилии с такими звёздами в составе как Кафу, Роберто Карлос, Роналдо, Ривалдо. А Павар забил в товарняке, в ворота в разы уступающей в классе Шотландии.
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